نصائح للعناية بالبشرة خلال رحلات السفر.. دليلك لجمال دائم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 02:58 مساءً - السفر ليس فقط انتقالاً من مكان إلى آخر، بل هو أيضاً انكشاف على بيئات جديدة، ومناخات مختلفة، وعوامل قد ترهق بشرتك وتحرجك في اللحظات التي تتمنين فيها التألق والراحة، ربما أنت تخططين لقضاء عطلتك الصيفية في إحدى المدن الساحلية، أو تتجهين في رحلة عمل سريعة، أو ربما تسافرين لمسافات طويلة بالطائرة، في كل هذه الحالات، تكون بشرتك في وضع استثنائي: تعانين من تغير الرطوبة، تقلب درجات الحرارة، الإرهاق، قلة النوم، وربما إهمال الروتين المعتاد.

لكن ماذا لو قلت لك إن بإمكانك الحفاظ على إشراقة وجهك ولمعان بشرتك حتى في أقسى ظروف السفر؟ نعم، الأمر ممكن، بل وسهل إذا اتبعت مجموعة من الخطوات المدروسة، التي لن تأخذ من وقتك الكثير، لكنها ستصنع فرقاً هائلاً في مظهرك وثقتك بنفسك.

في هذا المقال، سنقدم لك دليلاً شاملاً للعناية بالبشرة أثناء السفر، من التحضير قبل الرحلة، إلى التعامل مع تغيرات الطقس، مروراً بالنصائح التي تحتاجينها أثناء وجودك في الطائرة أو على الطريق، حتى العودة إلى منزلك، فاستعدي لرحلة بجمال ثابت، وبشرة لا تعرف التعب.

أولاً: التحضير المسبق قبل السفر

شرب الكثير من الماء لترطيب جسمك قبل السفر

رتبي حقيبة العناية بالبشرة بعناية: ضعي في حقيبتك مستحضرات العناية بالبشرة الأساسية فقط، وابتعدي عن كثرة المنتجات، اكتفي بالغسول، المرطب، واقي الشمس، مصل مضاد للأكسدة، ومناديل مبللة خالية من العطور. اختاري الأحجام الصغيرة (Travel Size): وفري المساحة واحرصي على قوانين الطيران من خلال استخدام عبوات السفر الصغيرة أو علب تعبئة مخصصة. حضري بشرتك قبل الرحلة بيومين: قومي بتقشير خفيف لإزالة الخلايا الميتة، ثم ضعي ماسكاً مرطباً، لا تستخدمي أي علاجات قوية أو مقشرات قاسية قبل السفر مباشرة. اشربي الكثير من الماء: ابدئي في ترطيب جسمك وبشرتك من الداخل قبل أيام من الرحلة لتقليل أثر الجفاف الناتج عن الطيران أو تغير المناخ.

ثانياً: العناية بالبشرة أثناء الطيران أو التنقل الطويل

وضع طبقة كريم خفيفة لترطيب البشرة أثناء الطيران أو السفر الطويل

رطبي بشرتك داخل الطائرة: الهواء داخل الطائرة جاف جداً، ضعي طبقة خفيفة من كريم غني بالهيالورونيك أسيد أو زيت وجه خفيف مثل زيت الجوجوبا. تجنبي المكياج الثقيل أثناء السفر: اكتفي بمرطب ملون أو بي بي كريم مع واقي شمس، المكياج الثقيل يسد المسام ويؤدي إلى مشاكل بعد الهبوط. استخدمي بخاخ ماء حراري أو تونرْ منعشاً: يمكنك رش وجهك كل ساعتين بماء الورد أو رذاذ مرطب للحفاظ على توازن الرطوبة. لا تهملي شفتيك وعينيك: استخدمي بلسم الشفاه الغني بالزيوت الطبيعية وكريمَ عيون مضاداً للانتفاخات، خاصة إذا كنت تسافرين ليلاً.

ثالثاً: التكيّف مع مناخ البلد الذي تزورينه

سفر إلى أماكن حارة أو رطبة: اختاري مرطباً خفيفاً بتركيبة جل، واغسلي وجهك بغسول رغوي ينظف المسام بعمق، لا تنسي واقي الشمس الخفيف القوام والمتجدد كل ساعتين.

اختاري مرطباً خفيفاً بتركيبة جل، واغسلي وجهك بغسول رغوي ينظف المسام بعمق، لا تنسي واقي الشمس الخفيف القوام والمتجدد كل ساعتين. سفر إلى بلدان باردة أو جافة: هنا تحتاجين إلى كريمات ثقيلة ودهنية نسبياً، ضعي طبقة حماية إضافية مثل الفازلين حول الأنف والفم، واستخدمي مصلاً غنياً بالزيوت (مثل زيت الورد أو المارولا).

هنا تحتاجين إلى كريمات ثقيلة ودهنية نسبياً، ضعي طبقة حماية إضافية مثل الفازلين حول الأنف والفم، واستخدمي مصلاً غنياً بالزيوت (مثل زيت الورد أو المارولا). سفر إلى أماكن ذات تلوث عالٍ: استخدمي سيروماً يحتوي على فيتامين C أو النياسيناميد صباحاً قبل الخروج، وضعي طبقة مضادة للتلوث (بعض المرطبات الآن تحتوي على هذه التقنية)، لا تهملي تنظيف البشرة مرتين يومياً.

رابعاً: روتين بسيط للعناية اليومية أثناء الرحلة

ماسك ورقي مرطب كل 3 أيام للعناية اليومية أثناء الرحلة

صباحاً: غسول لطيف – مصل مضاد للأكسدة – مرطب – واقي شمس (يمكنك إضافة مرطب ملون أو مسحة خفيفة من البودرة).

غسول لطيف – مصل مضاد للأكسدة – مرطب – واقي شمس (يمكنك إضافة مرطب ملون أو مسحة خفيفة من البودرة). مساءً: مزيل مكياج خال من العطور – غسول – تونر – مصل مغذٍّ – كريم ليلي.

مزيل مكياج خال من العطور – غسول – تونر – مصل مغذٍّ – كريم ليلي. مرة كل 3 أيام: ماسك ورقي مرطب أو ماسك مغذٍّ من الطين حسب نوع بشرتك.

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خامساً: نصائح ذهبية خلال السفر

لا تلمسي وجهك بيديك: خاصة في الأماكن العامة، تجنبي لمس وجهك لتفادي نقل البكتيريا والمحسسات. غيري غطاء الوسادة في الفندق (إن أمكن): أو أحضري معك غطاء وسادة من الحرير أو القطن الطبي لتجنب التحسس والبثور. احرصي على نوم كاف: النوم العميق ليلاً يمنح البشرة فرصة لتجديد خلاياها، احملي قناع نوم وسدادات أذن لمساعدتك. أكثري من الفواكه والماء: احرصي على تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار، البطيخ، والأناناس. لا تجربي منتجات جديدة خلال السفر: الوقت ليس مناسباً لتجربة سيروم جديد أو كريم تفتيح، اكتفي بما تعتاد عليه بشرتك.

سادساً: بعد العودة من السفر

ماسك الفحم لتنظيف عميق للبشرة بعد العودة من السفر

امنحي بشرتك يومين من الراحة: تجنبي المكياج وركزي على التغذية وترطيب البشرة العميق. استخدمي ماسكاً مهدئاً: بخلاصة الشاي الأخضر أو الصبار يخفف أي احمرار أو تحسس ناتج عن التغير البيئي. قومي بتنظيف عميق للمسام: سواء باستخدام جهاز تنظيف، أو جلسة بخار منزلية، أو ماسك فحم، لتنظيف البشرة من التلوث والمكياج العالق. استأنفي روتينك المعتاد تدريجياً: وخاصة إذا كانت بشرتك حساسة، فلا تعودي فجأة لكل المنتجات دفعة واحدة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الخلطة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.