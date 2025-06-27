الامارات | «كالشمس تظهر للعينين من بُعد».. احتفاء استثنائي بجائزة البُردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، بحضور مبعوث وزير الخارجية إلى كندا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، سلطان بن سعيد المنصوري، معرض «كالشمس تظهر للعينين من بُعد»، الذي يقام في متحف الآغا خان بمدينة تورنتو الكندية للمرة الأولى.

ويأتي هذا المعرض الاستثنائي، الذي يستمر حتى 15 فبراير 2026، ثمرةً للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في دولة الإمارات والمتحف، احتفاءً بمرور 20 عاماً على إطلاق الجائزة.

ويُشكّل المعرض محطة نوعية في مسيرة الجائزة، إذ يضم أكثر من 60 عملاً فنياً معاصراً من إبداعات الفائزين بجائزة البُردة، إضافة إلى اثنين من المقتنيات الخاصة بجائزة البدر.

وتولت تنسيق المعرض ثلاث من خريجات برنامج «منحة البُردة»: فاطمة المحمود، سارة بن صفوان، شيخة الزعابي، حيث قدّمن رؤية فنية معاصرة تعبّر عن روح الجائزة وتطلعاتها المستقبلية.

ويرافق المعرض برنامج ثقافي غني، يتضمن ورش عمل متخصصة ومحاضرات وندوات.

وعلى هامش الافتتاح، تم إطلاق كتاب «كالشمس تظهر للعينين من بُعد»، الذي يوثّق المعرض ويُبرز الأبعاد الفنية والفكرية لجائزة البُردة في سياق الاحتفاء بمرور 20 عاماً على انطلاقتها، ويضم الكتاب مجموعة مقالات شارك في إعدادها عدد من الخبراء في الفنون الإسلامية بجانب مثقفين ومقتني الأعمال الفنية.

ويمثّل هذا الإصدار مرجعاً ثقافياً وفنياً يوثّق تطور فنون الخط والزخرفة وفن الكلمة، ويعكس التزام دولة الإمارات برعاية الفنون الإسلامية، وترسيخ قيم التبادل الثقافي، وتعميق فهم الجماليات التي تنبثق من هذا الفن العريق.

وأكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن هذا الحدث يمثّل محطة مهمة في مسيرة «جائزة البُردة»، قائلاً: «يمثّل هذا المعرض خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق التعاون الثقافي بين دولة الإمارات وكندا، ويُجسّد التزامنا الراسخ بتقديم الفنون الإسلامية في أُطر معاصرة تعكس القيم الإنسانية المشتركة، وتدعم التواصل بين الثقافات. جائزة البُردة في عامها الـ20، تواصل دورها منصةً إماراتيةً عالميةً تسعى إلى إعادة تقديم الفنون الإسلامية إلى العالم بلغة تواكب روح العصر».

تجدر الإشارة إلى أن جائزة البُردة التي أُطلقت في عام 2004 كرّمت أكثر من 390 موهوباً من مختلف دول العالم من شعراء وفنانين تشكيليين وخطاطين متخصصين في الفنون الإسلامية، وأصبحت الجائزة منصة إماراتية عالمية تحتفي بهذا الفن العريق وبجماليات اللغة العربية الثرية، وتعزز دور دولة الإمارات في رعاية الإبداع والحفاظ على التراث الفني للحضارة الإسلامية، والترويج للأعمال الفنية المتميّزة لجمهور عالمي.