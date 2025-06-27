الامارات | «خراف النخل» موسم العطاء والخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دولة الإمارات هذه الأيام انطلاق موسم جني الرّطب «خراف النخل»، أحد أبرز المواسم الزراعية التقليدية التي تحتل مكانة خاصة في وجدان المجتمع الإماراتي، ويُعد هذا الموسم، الذي يبدأ عادة في شهرَي يونيو ويوليو، رمزاً للعطاء والخير، حيث تتزين بساتين النخيل بأصناف الرّطب المختلفة.

ويجسد موسم جني الرّطب علاقة الإنسان الإماراتي بالأرض والنخيل، تلك العلاقة التي ظلت على مر العقود عنواناً للصبر والكرم والتجذر في الهوية.