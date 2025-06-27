الامارات | دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة ارتفاع معدلات الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي حول العالم.

وتوصلت الدراسة - التي أجرتها مجموعة من الجامعات والمؤسسات البحثية الصينية، من بينها جامعات ووهان وهونغ كونغ، وفودان، وكونمينغ، ومستشفيات بكين المتحدة وشينزن للأطفال وغيرها - أن التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو من الأمراض المناعية، أصاب 17.9 مليون شخص عام 2021، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 1990.

ورغم أن معدلات الإصابة بالمرض تتزايد في الفئة العمرية أكثر من 55 عاماً، وجد الباحثون أن المرض بدأ يصيب فئات عمرية أقل اعتباراً من سنة 2015، مع تزايد عدد المرضى في الشريحة العمرية ما بين 20 و54 عاماً.

ويحدث مرض التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم جهاز المناعة الأنسجة المحيطة بالمفاصل داخل الجسم، ما يسبب التهابات وأوجاعاً وخشونة في الحركة.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Annals of the Rheumatic Diseases المتخصصة في الأمراض الروماتيزمية، فحص الباحثون بيانات تتعلق بمعدلات انتشار المرض في 953 موقعاً حول العالم، خلال الفترة ما بين 1980 و2021، واستخدموا برامج تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات، من حيث معدلات انتشار المرض حول العالم وأعمار المرضى، وحجم الإعاقة التي يتسبب فيها.

وتبين من الدراسة أن معدلات الوفاة جراء التهاب المفاصل الروماتويدي تراجعت بأكثر من 32% خلال الفترة بين 1980 و2021، لكن عدد المرضى الذين أصيبوا بإعاقات حركية جراء المرض تزايد بواقع الضعف تقريباً خلال الفترة من 1990 حتى 2021، ويتوقع الباحثون استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية أو توفير العلاج للمرضى الحاليين.

وأكد الباحثون في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية «ضرورة تعديل طبيعة الوجبات الغذائية، وإتاحة وسائل علاجية جيدة ومبتكرة، مثل العلاجات الخلوية للقضاء على هذا المرض».

• تعديل طبيعة الوجبات الغذائية، وإتاحة وسائل علاجية جيدة ومبتكرة، ضرورة للقضاء على هذا المرض.