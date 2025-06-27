الامارات | بساطة وهدوء في اليوم الأول من «باريس للموضة الرجالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في اليوم الأول من أسبوع الموضة الرجالية في باريس، اختارت دار «سان لوران» البساطة في أجواء هادئة جداً، بعيداً تماماً عن العرض الصاخب الذي نظّمه فاريل وليامز لمصلحة دار «لوي فويتون».

وقدّم المدير الفني لدار «سان لوران»، أنتوني فاكاريلو، الذي عاد إلى البرنامج الرسمي لعروض أسبوع الموضة، بعدما غاب عنه منذ يناير 2023، مجموعته الجديدة خلال عرض حميمي بمبنى «بورس دو كوميرس» في باريس، وهو مكان يضم المجموعة الفنية الخاصة بفرنسوا بينو، مؤسس مجموعة «كيرينغ» التي تنتمي إليها الدار.

وابتكر المصمم البلجيكي لموسم ربيع وصيف 2026 مجموعة من الملابس الخفيفة، تعيد أشكالها وألوانها إلى الأذهان مرحلة سبعينات القرن الماضي، وجاء في بيان: «عام 1974، اعتزل إيف سان لوران.. عام 2026 استمرّ خط الملابس، إنّ العرض لا يشكل تحية أو إحياء لذكرى، بل استمرارية».

والشورتات القصيرة التي برزت في عرض الأزياء مشابهة لتلك التي كان يرتديها إيف سان لوران في شبابه، وقد نُسّقت مع قمصان بأكمام طويلة، بعضها مخطط. وتميّزت البزات بخفتها وبساطتها، والسراويل بطيات على الوركين منسّقة مع معطف ترنش.

وتميّزت التصاميم بقصّات ضيّقة عند الخصر وعريضة عند الأكتاف، مع استخدام أقمشة خفيفة مثل الحرير والنايلون، واعتماد ألوان هادئة ولكنها رصينة في الوقت نفسه، وتم تنسيق البني مع البرتقالي، والخوخي مع الأرجواني، والأخضر الطحلبي مع الأوكر الفاتح، والأزرق السماوي مع الأزرق الداكن.

وأقيم بعد ساعات عرض أزياء لدار «لوي فويتون» نظّمه فاريل وليامز، في ساحة مركز بومبيدو في باريس.

وارتدى عارضو الأزياء شورتات وسراويل واسعة أو كارغو، مع قمصان زرقاء مخططة بخطوط رفيعة، أو سراويل جينز من «دنيم بني بلون القهوة»، وسط موسيقى أوركسترا سيمفونية وجوقة ذات طاقة مذهلة.

واعتمد وليامز البني، والوردي، والأزرق البحري، والأحمر الكرزي، في هذه المجموعة التي تميّزت أيضاً بنقشة سفاري ذات طابع طفولي، وستقدّم نحو 70 دار أزياء مجموعاتها من خلال 30 عرضاً تقديمياً و40 عرض أزياء.