الامارات | سلسلة جيمس بوند بتوقيع دوني فيلنوف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت استوديوهات «أمازون إم جي إم»، أمس، اختيار دوني فيلنوف لإخراج الأفلام المقبلة ضمن سلسلة جيمس بوند.

واختارت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مُخرجاً هوليوودياً ناجحاً ليتولى تجربته الأولى في عالم الجاسوس البريطاني، الذي تخيّله الكاتب إيان فليمنغ، وقال فيلنوف في بيان: «أنا من أشد المعجبين بجيمس بوند، إنه بالنسبة لي شخصية عظيمة»، مضيفاً: «نشأتُ وأنا أشاهد أفلام جيمس بوند مع والدي»، وتابع: «أعتزم تكريم هذا التقليد وفتح المجال أمام الكثير من المهام الجديدة المقبلة، إنها مسؤولية كبيرة، لكنها أيضاً مثيرة للغاية بالنسبة لي، وشرف عظيم».

ولم يُعرف بعد من سيؤدي دور العميل السري، جيمس بوند، تحت مظلة «أمازون».