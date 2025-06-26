نيكول سابا في يوم ميلادها.. صيحات جمالية صيفية بلمسات جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 10:23 صباحاً - تحتفل النجمة نيكول سابا في 26 يونيو من كل عام بيوم ميلادها، وهي تعد من أبرز النجمات العرب اللاتي رسمن خطاً جمالياً خاصاً بهن يناسب النساء صاحبات البشرة البيضاء والعينين الخضراوين والشعر الأشقر، حيث تتألق بصيحات جمالية تتنوع بين الجرأة والنعومة تبرز من خلالها جمالها وتلهم الكثيرات أجمل الصيحات الجمالية المناسبة لفصل الصيف.

ويتميز مكياج نيكول سابا بظلال العيون المنوعة بين النيود والألوان الخافتة إلى جانب رسمات العيون القوية والبارزة الجريئة من جهة أخرى، ويأتي مكياج بشرتها المخملي ليبرز ملامحها الناعمة، أما الوان أحمر الشفاه فتتنوع بين الأحمر الفاقع وألوان النيود الغلوسي.

أما تسريحات شعرها الأشقر فهي عصرية بامتياز تتنقل بين تسريحة الويفي أو تسريحة الشعر المبلل وتسريحة الشعر نصف المرفوع وغيرها.

ولمناسبة يوم ميلادها، نرصد لك صيحات جمالية صيفية من وحي نيكول سابا.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

View this post on Instagram A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)

في واحدة من أجمل إطلالاتها، تألقت نيكول سابا بفستان زهري تميز بقصة الكورسيه، نسقت معه مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على القليل من ظلال العيون الزهرية الباهتة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش ومكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الغرة الجانبية القصيرة المنسدلة على جانب الوجه.

مكياج أزرق جريء وصارخ مع تسريحة الشعر المجعّد المنفوش

https://www.instagram.com/p/Ctt3TqlMa_R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ctt3TqlMa_R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ctt3TqlMa_R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي إطلالة جريئة لها، اعتمدت نيكول سابا صيحة المكياج الأزرق الصارخ بأسلوب مسحوب وبارز طبقت فيه ظلال العيون الزرقاء القوية فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت الفاونديشن البرونزي المضيء مع البلاش الترابي اللامع على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميلي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المجعّد المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

إليك أيضاً أفضل أنواع البودرة المضغوطة لصيف 2025.. تغطية خفيفة ومكياج ثابت

مكياج سموكي فخم مع تسريحة الشعر المالس

https://www.instagram.com/p/C4gGaEmiQWg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4gGaEmiQWg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4gGaEmiQWg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي إحدى جلسات التصوير لها، اختارت نيكول سابا صيحة المكياج السموكي الفخم الذي اختارت فيه ظلال العيون السموكي البارزة والقوية وقد غمرت كامل جفن العين العلوي جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية وناعمة خاصة مع البلاش الزهري البارز على أعلى الخدين واختارت أحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميلي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة والحجاب الناعم على الرأس.

صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع تسريحة الشعر المالس

https://www.instagram.com/p/C4VJdPliXQC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4VJdPliXQC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4VJdPliXQC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وبإطلالة بيضاء ناعمة لها، تألقت نيكول سابا بمكياج كلاسيكي ارتكز على ظلال العيون الناعمة مع خط الأيلاينر الرفيع فوق جفن العين المتحرك وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن المناسب لها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع والبارز الذي برز جمال مكياجها، كذلك أكملت جمال إطلالتها بتسريحة الشعر المالس المنسدلة على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج ترابي سموكي بارز مع تسريحة الشعر المموّج

https://www.instagram.com/p/C4qaV1SCpYD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4qaV1SCpYD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C4qaV1SCpYD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن أجمل اختيارات نيكول سابا الجمالية، هذا المكياج الترابي السموكي الذي طبقت فيه ظلال العيون الترابية وأدمجتها مع الظلال السموكي البارزة فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر المجنج وطبقات الماسكرا الكثيفة والكحل الأسود في قلب العين، واختارت مكياج البشرة المخملي المصقول بالبلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المموج مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين.

إليك أيضاً فوائد ماء جوز الهند للشعر.. إكسير الجمال الطبيعي خلال الصيف

مكياج وردي ناعم مع تسريحة الشعر الويفي

https://www.instagram.com/p/DJwKUeVCwKO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJwKUeVCwKO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJwKUeVCwKO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي واحدة من إطلالاتها المثالية، تألقت نيكول سابا بفستان أحمر نسقت معه مكياجاً وردياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون الوردية التي غمرت الجفن العلوي للعين مع طبقات الماسكرا الكثيفة واختارت مكياج البشرة المخملي الموحد وأحمر الشفاه الوردي الخافت، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدلة على الاكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.