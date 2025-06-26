الامارات | 10 نصائح للحصول على سعرات حرارية أقل على مدار اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل الحفاظ على الوزن المثالي تحديا حقيقيا لدى العديد من الأشخاص..

وقدم موقع «فيري ويل هيلث» 10 نصائح للحصول على سعرات حرارية أقل وذلك للحفاظ على عجز في السعرات الحرارية لإنقاص الوزن (أي تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه يومياً) من دون الحاجة إلى عدّها في كل وجبة تتناولها، وذلك من خلال التركيز على تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف، وتجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الحلويات والمقليات، وطوّر عادات صحية مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول كميات أقل من الطعام، وتناول الطعام بوعي.

وفيما يلي نصائح للحفاظ على حالة نقص السعرات الحرارية:

1. تناول البروتين الخالي من الدهون

يساعدك اتباع نظام غذائي غني بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، واستهلاك سعرات حرارية أقل، والحفاظ على عجز في السعرات الحرارية.

تشمل البروتينات الخالية من الدهون (التي تحتوي على سعرات حرارية أقل من الدهون) ما يلي: الفاصوليا، صدر الدجاج أو الديك الرومي، فول الصويا، البيض أو بياض البيض، البقوليات، منتجات الألبان قليلة الدسم، خصوصاً الزبادي اليوناني والجبن القريش، المكسرات، الكينوا، التوفو، والسمك الأبيض

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تقليلها لتحقيق عجز في السعرات الحرارية؟

عادةً ما يؤدي نقص السعرات الحرارية اليومي بمقدار 500 سعرة حرارية إلى فقدان رطل واحد من وزن الجسم أسبوعياً.

ويمكن تحقيق ذلك بتناول سعرات حرارية أقل وممارسة المزيد من النشاط البدني.

2. إعطاء الأولوية للترطيب

يمثل شرب الماء طوال اليوم عنصرا هاما للحفاظ على رطوبة الجسم، حيث يدعم الترطيب الكافي وظيفة التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

كما أن شرب الماء قد يقلل من مستويات الجوع ويؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل.

3. التركيز على الألياف

الألياف هي كربوهيدرات نباتية تمنح الشعور بالشبع. تناول أطعمة غنية بالألياف لتعزيز صحة أمعائك، ومنع الإمساك، والشعور بالشبع.

من أمثلة الأطعمة الغنية بالألياف: النخالة، الفواكه، البقوليات، المكسرات، الشوفان، الخضراوات، والحبوب الكاملة

4. اختر الدهون الصحية

تساعد الدهون غير المشبعة على الشعور بالشبع لفترة أطول، واستبدال الدهون المشبعة بها يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تُعدّ الدهون الصحية، مثل الأفوكادو والأسماك الدهنية (مثل السلمون والتروت والتونة)، والمكسرات، وزيت الزيتون، جزءاً مهماً من النظام الغذائي، ولا ينبغي استبعادها.

5. تناول الوجبات الخفيفة بوعي

فكّر في اختيار وجباتك الصحية والخفيفة مُسبقاً لمساعدة جسمك على الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية. احتفظ بوجبات خفيفة صحية في متناول يدك (مثل الفواكه الطازجة، أو الخضراوات، أو منتجات الألبان قليلة الدسم) لتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

6. ممارسة الرياضة بانتظام

تحرق التمارين الرياضية المنتظمة السعرات الحرارية وتقلل من المخاطر الصحية، ومن أمثلة التمارين المفيدة المشي السريع، أو الجري، أو ركوب الدراجات.

ويستفيد البالغون أيضاً من تمارين تقوية العضلات، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن البالغين الذين مارسوا تمارين المقاومة كانوا أكثر عرضة لفقدان دهون الجسم من كتلة العضلات.

7. التقليل من تناول السكر المضاف

السكر غني بالسعرات الحرارية، وقد يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت، وينصح بالحد من تناول السكر المضاف في النظام الغذائي لدعم هدف إنقاص السعرات الحرارية.

وقد تساهم الأطعمة المصنعة مثل الصودا والمقرمشات ورقائق البطاطس والبسكويت في زيادة الوزن.

8. تقليل حجم الحصص

لتقليل السعرات الحرارية اليومية، يمكن تجربة تناول حصص أصغر، من خلال تناول الطعام ببطء للشعور بالشبع، وعند تناول الطعام في الخارج، يمكن الطلب من النادل وضع نصف الوجبة في وعاء مخصص للوجبات الجاهزة، مع تجنب تناول الحصة الثانية في كل وجبة قبل التأكد من مستوى الجوع.

9. تجنب الأطعمة المقلية

تميل الأطعمة المقلية إلى أن تكون غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

ويُعد تجنب أو الحد من تناول أطعمة مثل البطاطس المقلية أو قطع الدجاج خياراً صحياً لمعظم الناس، خصوصاً أولئك الذين يرغبون في الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية.

10. التقليل من المشروبات عالية السعرات الحرارية

قد يُصعّب تناول المشروبات عالية السعرات الحرارية الحفاظ على عجز في السعرات الحرارية، من أمثلة المشروبات عالية السعرات الحرارية: الصودا ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة والقهوة، حتى المشروبات التي تبدو صحية، مثل عصائر الفاكهة، قد توفر ما يصل إلى 500 سعرة حرارية.