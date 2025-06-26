الامارات | مدرسة الصبر والشجاعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدُّ الصيد بالصقور من أعرق وأهم عناصر التراث الثقافي في دولة الإمارات، إذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهوية المجتمع الإماراتي وتاريخه، فهو مدرسة لتعليم الصبر والشجاعة والكرم، وتوارث أهل الإمارات هذه الرياضة عبر الأجيال، وأولت الدولة اهتماماً كبيراً للحفاظ على هذا الموروث، وأدرجته «اليونسكو» ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، تأكيداً لقيمته التاريخية والثقافية.