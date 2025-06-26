الامارات | انطلاق رحلة فضاء خاصة.. التذكرة بـ 65 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهند وبولندا والمجر أول رواد فضاء لها منذ أكثر من 40 عاماً، في رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، وشاركت الدول الثلاث في تكاليف المهمة التي تستغرق أسبوعين، وحددت شركة «أكسيوم سبيس» ثمن التذكرة بأكثر من 65 مليون دولار لكل رائد فضاء.

وانطلق صاروخ «فالكون»، التابع لشركة «سبيس إكس»، من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة «ناسا» الأميركية للفضاء، بعد تأخير دام أسبوعين، بسبب مخاوف تتعلق بتسرب في محطة الفضاء.

وحملت الكبسولة على متنها ثلاثة رواد يزورون الفضاء للمرة الأولى، لم يكن أي منهم قد جاء إلى الحياة عندما أطلقت بلدانهم أول رواد فضاء، إضافة إلى أكثر رواد الفضاء الأميركيين خبرة، وهي رائدة الفضاء بيجي ويتسون.

ويضم الطاقم الطيار في سلاح الجو الهندي، شوبانشو شوكلا، والمهندس الميكانيكي المجري، تيبور كابو، وخبير الإشعاع البولندي وأحد رواد مشروع وكالة الفضاء الأوروبية، سلافوش أوزنانسكي-ويسنيفسكي، وتعد هذه رابع رحلة خاصة تنظمها شركة «أكسيوم سبيس» إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2022.