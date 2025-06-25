الامارات | مصرع مؤثرة برازيلية سقطت في فوهة بركان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت مؤثرة برازيلية حتفها بعد سقوطها في فوهة بركان نشط إندونيسيا، وتعذر وصول رجال الإنقاذ إليها إلا بعد ثلاث أيام بقتهم دون طعام أو ماء.

وانزلقت جوليانا مارينز، البالغة من العمر 26 عامًا، وسقطت من مسار تنزه حول جبل رينجاني في لومبوك،وتدحرجت جوليانا، مسافة 984 قدمًا 300 أسفل منحدر قبل أن تتشبث بوادٍ صخري بجوار الفوهة. وأظهرت لقطات من طائرة بدون طيار جوليانا، من ريو دي جانيرو، جالسة وتزحف عبر المسار البركاني. ومع ذلك، لم تتمكن فرق الإنقاذ من العثور على جوليانا في اليوم التالي، حيث سقطت في ما وصفه المنقذون بأنه "مضيق عميق مليء بالصخور المتناثرة".

ولاحقا وُجدت بلا حراك على عمق حوالي 1600 قدم ( 487م ) أسفل البركان، حيث أقامت فرق البحث والإنقاذ خيمة مخصصة لها.

ونقلت صحيفة "مترو" عن عائلة جوليانا مارينز إن مجموعة المتنزهين التي كانت برفقتها تركتها. حيث شوهدت لفترة وهي تتشبث بالفوهة قبل أن تسقط. وأكدت عائلتها في منشور على "إنستغرام": "تمكن فريق الإنقاذ من الوصول إلى مكان جوليانا مارينز. ببالغ الحزن، نبلغكم أنها فارقت الحياة".

كانت جوليانا تجوب جنوب شرق آسيا منذ فبراير الماضي، حيث شاركت صورًا من فيتنام وتايلاند والفلبين على "إنستغرام". وكان آخر منشور لها من إندونيسيا في 11 يونيو بعنوان: "لا تحاول أبدًا، لا تطير أبدًا".

وصرحت ماريانا، شقيقة جوليانا، لقناة فانتاستيكو البرازيلية التلفزيونية أن جوليانا كانت تتنزه مع مجموعة من ستة سياح ومرشدين عندما طلبت التوقف والراحة.

لكن المجموعة واصلت طريقها بدونها، كما زعمت ماريانا، مضيفة: "لم تكن تعرف إلى أين تتجه. لم تكن تعرف ماذا تفعل". عندما عاد الدليل لأنه رأى أنها تستغرق وقتًا طويلاً، وجد أنها سقطت هناك. وأعاق الضباب الكثيف جهود الإنقاذ.

وجبل رينجاني هو ثاني أعلى بركان في إندونيسيا، وهو وجهة شهيرة للمشي لمسافات طويلة لدى السياح، ويبلغ ارتفاعه 12 ألف قدم.