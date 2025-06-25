ظلال عيون ملونة موضة صيف 2025.. طبقيها بأسلوب مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:19 صباحاً - لا يخلو فصل الصيف من صيحات المكياج الجريئة المفعمة بالحيوية والحياة، لا سيما في إطلالات الشابات، فمع قدوم هذا الفصل تعود صيحة ظلال العيون الملوّنة إلى الواجهة بقوة، لتضفي لمسة من الانتعاش والتفرّد على المكياج اليومي والمسائي على حدّ سواء. هذه التدرّجات لا تضفي فقط لمسة ملوّنة على مكياجك، بل تعبّر أيضاً عن جرأة، وحيوية صيفية بامتياز.

وإذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة منعشة بمكياجك في صيف 2025، عليك باختيار ظلال العيون الملونة من وحي مدونات الموضة والجمال، حيث تنوع الألوان بين الأصفر والفوشيا والأخضر وغيرها لتضفي لمساتها النابضة بالحيوية والحياة على المدونات، وأنتِ يمكنك تطبيق ظلال عيون ملونة في صيف 2025 لتحصلي على إطلالة شبابية مشعة أنوثة وحياة.

تابعي الصور ولا تترددي في تطبيق ظلال عيون ملونة موضة صيف 2025 من وحي مدونات الموضة والجمال.

ظلال العيون الصفراء من وحي نارين بيوتي

View this post on Instagram A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)

يعد اللون الأصفر موضة رائجة في مكياج صيف 2025، حيث يليق بالفصل الحار نظراً لشمسه القوية التي تلائم تدرجات الأصفر، لذا ننصحك به على طريقة مدونة الموضة والجمال وصانعة المحتوى نارين بيوتي التي ظهرت في أحد الفيديوهات عبر حسابها الرسمي في إنستغرام وقد اعتمدت ظلال العيون الصفراء التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش والتي تبرز ظلال العين بأسلوب منعش وحيوي، كما اختارت مكياج البشرة الهادىء والموحد مع أحمر الشفاه النيود الطبيعي المات.

ظلال العيون الخضراء على طريقة نور ستارز

View this post on Instagram A post shared by نور ستارز | Noor Stars (@noorstars)

اللون الأخضر بكل تدرجاته من الصارخ إلى المات والهادىء في ظلال العيون يعكس شخصية المرأة العصرية التي تجمع بين الجرأة والغموض في آن معاً، خاصة وأن ظلال العيون الخضراء تناسب جميع ألوان البشرة، وهنا ننصحك باختيار مدونة الموضة والجمال وصانعة المحتوى نور ستارز التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بظلال العيون الخضراء التي غطت الجفن العلوي من العين بتدرجات بارزة وحيوية، وحددت رسمة العين بالأيلاينر المسحوب إلى الخارج مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اعتمدت مكياج البشرة المناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوسي المحدد بالكونتور البني.

إليك أخطاء شائعة عند اختيار أحمر الشفاه للبشرة السمراء والفاتحة.. تجنبيها

الأيلاينر الفوشيا الغرافيكي على طريقة بيسان اسماعيل

View this post on Instagram A post shared by Bessan ismail بيسان اسماعيل (@bessan.lsmail)

تليق تدرجات الزهري خاصة الفاقعة منها كالفوشيا بفصل الصيف خاصة إذا تم تطبيقها بأسلوب جريء وحيوي يتناسب مع أذواق الشابات ويزيدك حيوية وإطلالة تشع أنوثة، يمكنك اختيار هذه الصيحة على غرار صانعة المحتوى بيسان اسماعيل التي اختارت صيحة الأيلاينر الفوشيا الغرافيكي المسحوب إلى خارج العين بأسلوب شبابي نابض بالحياة، وطبقت معه ظلال العيون الزهرية الباهتة مع طبقات الماسكرا على الرموش، كذلك اختارت مكياج البشرة الناعم والطبيعي المناسب على لون بشرتها البيضاء مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين، وجاء أحمر الشفاه الفوشيا ليغطي الشفتين.

ظلال العيون الفوشيا الفاقعة من لانا محمد

View this post on Instagram A post shared by LANA MOHD | لانا محمد (@lana_mohd89)

ومن صيحات ظلال العيون الملونة التي تناسب الكثيرات في فصل الصيف وتضفي لمستها الجريئة عليك، ظلال العيون الفوشيا والفاقعة من وحي صانعة المحتوى لانا محمد، التي طبقت ظلال العيون الفوشيا الصارخة فوق كامل جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا على الرموش، واختارت مكياج البشرة الموحد والطبيعي إلى جانب أحمر الشفاه باللون الفوشيا الداكن والبارز.

اختاري أيضاً مستحضرات تجميل بتركيبات هلامية لانتعاش مثالي في الأيام الحارّة

ظلال العيون الزهرية الميتاليك على طريقة نهى نبيل

View this post on Instagram A post shared by Noha Nabil نهى نبيل (@nohastyleicon)

وعلى طريقة مدونة الموضة والجمال نهى نبيل، يمكنك التألق في فصل الصيف بظلال العيون الملونة الزهرية الميتاليك فوق جفن العين العلوي ودمجها مع الظلال الفوشيا البارزة جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش واختاري مكياج البشرة المخملي الناعم والمصقول مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وانهي مكياجك بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي.