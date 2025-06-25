الامارات | أفق دبي مرآة للدهشة

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفق دبي مرآة للدهشة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتلألأ أبراج دبي في أفقها الممتد كلوحة مرسومة بخطوط زجاجية وحديدية، تنعكس عليها الشمس فتغدو المدينة مرآة للضوء والدهشة.
في كل زاوية من أفق دبي تتجسّد حكاية طُموح، إنها مدينة تتحدى السكون، لا تُشيّد مبانيها فحسب، بل تنحت رؤيتها في المستقبل.. تبني بالمستحيل ممكناً، وتغزل من الزجاج والضوء سيرة مدينة تواصل طريقها إلى المجد.
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