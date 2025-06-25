الامارات | «المبدعين العرب» يشارك في «الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب في مؤتمر الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، الذي تستضيفه مملكة النرويج، بهدف دعم التمثيل العربي في المحافل الدولية، وتعزيز دور الكفاءات الإعلامية في المنصات العالمية.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى 27 يونيو الجاري، القوانين والضوابط المتعلقة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً في مجالَي حوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي. وشهدت المشاركة حضور شخصيات أكاديمية ومهنية بارزة، من بينها رئيس اتحادَي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، الدكتور أحمد نور، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الدكتورة نجلاء الدوخي، والأمينة العامة لاتحاد المبدعين العرب والمندوبة الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، الدكتورة نرمين سليم، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.