الامارات | «الشارقة للاتصال الحكومي 2025» تفتح أبوابها لمبادرات شبابية رائدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّط جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الضوء على مبادرات الاتصال المبتكرة، التي تسهم في تمكين الناشئة والشباب، حيث تُخصص، من بين 23 فئة لجوائزها، أربع فئات هي: «فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين»، و«أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي»، إلى جانب فئتين تندرجان تحت فئة «أفضل اتصال يستهدف الشباب» هما: «أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب»، و«أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب».

وتفتح الجائزة باب استقبال طلبات المشاركة في دورتها الـ12، حتى 24 يوليو المقبل، أمام المؤسسات والهيئات والأفراد على هذه الفئات، إذ يمكن للجهات المؤهلة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وخبراء الاتصال التي أطلقت مبادرات خلال العامين الماضيين التقدم عبر موقع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي https://gca.sgmb.ae/ar.

وقالت مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، علياء السويدي: «تُجسّد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي رؤية الإمارة في تمكين الأفراد من لعب دورهم الرئيس في خدمة المجتمع، لاسيما الشباب الذين يشكلون عماد المستقبل. إن تخصيص فئات تستهدف الأطفال واليافعين والمبادرات الشبابية يعكس إيماننا بدور الاتصال وسيلةً فاعلةً لتعزيز وعي الأجيال القادمة، ودعم أفكارهم، وبناء قدراتهم، وتمكينهم من التعبير والتأثير».

وتندرج فئتان فرعيتان تحت فئة «أفضل اتصال يستهدف الشباب» هما: فئة «أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب»، وفئة «أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب»، وستعمل لجنة التحكيم على تقييم وضوح البرنامج وإبداعه وتأثيره الملموس على الشباب والمشاريع الناشئة، حيث تشمل المعايير الرئيسة قابلية التوسع، الاستدامة، الشمولية، القدرة على تعزيز التعاون والحلول طويلة المدى.