الامارات | خسائر سرقات متاجر ألمانيا بلغت 2.95 مليار يورو في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاودت سرقات المتاجر في ألمانيا الارتفاع، بحسب دراسة أجراها معهد أبحاث تجارة التجزئة «إي إتش آي» في مدينة كولونيا الألمانية.

ووفقاً للدراسة، سرق عملاء في 2024 سلعاً من المتاجر بقيمة نحو 2.95 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2023.

وقال مُعد الدراسة، فرانك هورست: «هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على تحمل كلفة شراء منتجات معينة، أو لا يريدون تحمل كلفتها بدافع الاحتجاج على الأسعار»، مشيراً إلى أن «كبار السن والعائلات أيضاً يرتكبون سرقات المتاجر بشكل متزايد».

وبلغت خسائر السرقات في إجمالي قطاع التجزئة 4.95 مليارات يورو خلال عام 2024، بزيادة قدرها 3% عن عام 2023، وتُمثل السرقات من جانب العملاء أكثر من نصف هذا الرقم، بينما كان الموظفون وراء سرقات تُقدر بنحو 890 مليون يورو.

وبحسب الدراسة، كان نحو ثلث سرقات العملاء يرتكبها أفراد مأجورون أو عصابات، وتشمل السلع المسروقة غالباً المشروبات الكحولية، والملابس ذات العلامات التجارية، والأحذية الرياضية، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التبغ.