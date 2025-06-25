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الامارات | «أبوظبي للغة العربية» ينظم «جمال الحرف العربي»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز أبوظبي للغة العربية فعالية «جمال الحرف العربي» بالمجمع الثقافي في أبوظبي، ضمن خطة البرنامج الصيفي 2025، بهدف إبراز أهمية الحرف العربي باعتباره جزءاً من التراث الثقافي، وتقديراً لجمالياته وتاريخه العريق، وفي إطار تعزيز الوعي بأهمية الخط والحرف كإبداع راقٍ ضمن الفنون التراثية اللصيقة باللغة العربية، وتحتفي الفعالية في يومها الأول بجماليات الخط العربي، من خلال تخصيص أقسام تجمع بين عرض نُسخ لمخطوطات نادرة، ومخطوطات مصورة بالخط العربي، وورش تفاعلية، وتجارب إبداعية، يصاحبها شرح لتقنيات الكتابة، والأدوات المستخدمة، واستعراض تقنيات رسم الخطوط والحروف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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