الامارات | أطلق خلية نحل على الشرطة استياء من مخالفة مرور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استاء مربي نحل إسباني يبلغ من العمر 70 عامًا بشدة من إيقافه من قبل شرطة المرور، فقام بإطلاق نحله اللاسع على الضباط، مما دفعهم إلى الاحتماء في مطعم بعد إصابتهم بلسعات عدة.

ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي، على الطريق السريع في سيرفيرا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة ليدا الكاتالونية، عندما لاحظت دورية شرطة محلية أن سائق شاحنة صغيرة لم يكن يرتدي حزام الأمان وكان يقود بشكل متهور، فأوقفوه. وقالت الشرطة أن الرجل استخدم نبرة عدائية في حديثه قائلا "كان يجب أن أدهسكم!"، فاشتبه الضباط في أن الرجل كان تحت تأثير الكحول، وطلبوا منه إجراء اختبار التنفس، والذي أسفر عن نتيجة 0.38 ملغم/لتر، ولكن عندما طلبوا منه تكرار الإجراء لتأكيد القراءة الأولى، استاء السائق بشدة وهددهم بالقتل.

وقالت الشرطة أن النحال الغاضب صرخ بوجه رجال المرور قائلًا: "سأقتلكم الآن".

وقبل أن يتمكنوا من الرد، توجه إلى مؤخرة شاحنته وأطلق سربًا من نحل العسل بدأ بمهاجمة رجال الشرطة على الفور. ووفقًا لصحيفة "سيجري" الكاتالونية، تعرض الشرطيان للسع عدة مرات واضطرا للفرار من مكان الحادث والاحتماء في مطعم قريب، بينما ركب النحال سيارته وانطلق بها. وبعد استدعاء تعزيزات، تمكن رجال الشرطة من مغادرة المطعم وتعقب النحال المسن. وأُلقي القبض على الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، لكن أُفرج عنه بكفالة بعد ساعات قليلة بعد إدلائه ببيان. في هذه الأثناء، نُقل الشرطيان إلى غرفة الطوارئ وأُعطيا دواءا لتخفيف آثار لسعات النحل.