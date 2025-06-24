الامارات | المشروبات الساخنة أم الباردة .. أيهما أفضل في الصيف؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسود معتقد لدى العديد من الأشخاص بأن تناول المشروبات الساخنة مرتبط بفصل الشتاء، فيما ترتبط المشروبات الباردة بفصلا الصيف.

إلا أن خبراء الصحة لديهم رأي آخر، إذ أوصوا بتناول المشروبات الساخنة عوضا عن المثلجة في الأجواء الحارة، رغم ما يبدو من تناقض؛ إذ تسهم المشروبات الدافئة في تحفيز التعرق الذي يبرد الجسم بشكل طبيعي وفعّال.

ووفقا لدراسة من جامعة ريدينغ نشرتها صحيفة "ذا صن"، يمكن للجسم أن يخسر ما يصل إلى 3-4 لترات من العرق في الساعة تحت الحر الشديد.

وعند شرب مشروب ساخن، ترسل مستقبلات الحرارة في الفم والمريء إشارات تُفعّل آلية التعرق؛ ما يسهم في تقليل درجة حرارة الجسم عبر تبخّر العرق.



الأمر نفسه ينطبق على الاستحمام، حيث يُفضل الماء الفاتر بدلاً من البارد جداً، إذ إن الأخير قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية؛ ما يقلل من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، بينما يساعد الماء الفاتر في فتح المسام وتحفيز تدفق الدم.

مع ذلك، لا تُلغى فوائد المشروبات الباردة تماما، فهي تظل ضرورية لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.

ويبقى التوازن هو الأساس، إلى جانب ارتداء الملابس الخفيفة وتجنّب الشمس خلال ساعات الذروة.