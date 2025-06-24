الامارات | الشرطة البريطانية تناشد الجمهور مساعدتها في العثور على «كمان»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشدت شرطة العاصمة البريطانية الجمهور مساعدتها بتقديم معلومات في تحقيقها بشأن سرقة كمان نادر، تبلغ قيمته 150 ألف جنيه إسترليني، من مطعم في منطقة إزلنجتون، ويعتقد أن الكمان، الذي يعود لأحد أعضاء أوركسترا لندن الفيلهارمونية، قد سُرق من مطعم «ذا ماركيس تافرن» في شارع كانونبري، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقالت الشرطة إن صاحب الكمان، البالغ من العمر 30 عاماً، أبلغ عن واقعة السرقة لدى شرطة العاصمة.

وقال الشرطي مايكل كولينز، من فريق الشرطة المحلية التابع لشرطة العاصمة في كامدين، إن رجال الشرطة بصدد نشر تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة للتعرف إلى المشتبه فيه، وأضاف: «نبذل جهوداً مكثفة لتحديد مكان المشتبه فيه».

وتابع أن «الضحية، وهو عضو في أوركسترا لندن الفيلهارمونية، أبلغنا أن الكمان تبلغ قيمته أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني، وقد صُنع في فلورنسا عام 1740».