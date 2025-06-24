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الامارات | تطوير مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | تطوير مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية 1/2
  • الامارات | تطوير مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع الأرشيف والمكتبة الوطنية اتفاقاً مع شركتَي «نسيج» و«كلاريفيت» لإطلاق مشروع متكامل، يهدف إلى بناء وتطوير مجموعات المكتبة الوطنية، وذلك في إطار رسالته الرامية إلى إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها.

تم توقيع الاتفاق بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتضمن توريد كتب بلغات متعددة وموضوعات مختارة تتماشى مع استراتيجية بناء مقتنيات المكتبة، وفهرستها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن إتاحتها بسرعة وكفاءة عبر أفضل المنصات الرقمية.

كما يتضمن الاتفاق كذلك فهرسة المقتنيات الحالية الموجودة في المكتبة الوطنية، تمهيداً لإتاحتها للاستفادة منها بشكل أوسع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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