الامارات | «الإنسانية الدولية» يُنظم برنامج «صحافة التأثير الإنساني» بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، برنامجاً تدريبياً حول «صحافة التأثير الإنساني»، ويستمر حتى بعد غد، في أبراج الإمارات بدبي، وذلك ضمن مبادرة «صناع الأثر» التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الأكاديمية بهدف إنتاج محتوى إعلامي متنوع حول المبادرات والبرامج والمشروعات الإنسانية والتنموية في مختلف قارات العالم.

ويهدف برنامج «صحافة التأثير الإنساني» إلى التعريف بالصحافة الإنسانية، وتمكين المشاركين من فهم وكتابة البيانات الصحافية التي تعكس الجهود الإنسانية والتنموية، وطرق السرد القصصي المختلفة للكتابة الإنسانية والالتزام بأخلاقيات المهنة والتوازن بين الإحساس والمهنية، إضافة إلى تعلم استراتيجيات ومهارات المتابعة الإعلامية، وتقنيات الترجمة الصوتية والصورية لتناسب مختلف القوالب الصحافية والوسائل المستخدمة في النشر.

ويتيح البرنامج للمنتسبين إلقاء نظرة شاملة على المبادرات الإنسانية والتنموية التي تهم مختلف شرائح وفئات المجتمعات والشعوب، ويعمل على تطوير مهارات كتابة البيانات والمحتوى الصحافي بأسلوب مؤثر وفعال، إضافة إلى تعلم كيفية قياس تأثير البيانات والمحتوى الصحافي، وتعديل الاستراتيجيات بناءً على النتائج، ويتضمن البرنامج مزيجاً من المعرفة النظرية والأنشطة العملية لتطوير مهارات الصحافة الإنسانية.

وحول تنظيم برنامج صحافة التأثير الإنساني، قال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي: «تواصل أكاديمية الإعلام الجديد جهودها في تقديم برامج تدريبية مبتكرة تواكب التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي، ومن شأن برنامج (صحافة التأثير الإنساني) أن يتيح للمنتسبين إليه فرصة تطوير مهاراتهم، وتمكينهم من أدوات وتقنيات المحتوى الإنساني، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والتنموية المختلفة».

وأضاف «يمثل تعاوننا مع مجلس الشؤون الإنسانية الدولي نموذجاً ناجحاً للتكامل بين العمل الإعلامي والعمل الإنساني المؤسسي، ومن شأن هذا التعاون أن يعزز دور الإعلام ومساهمته في خدمة القضايا الإنسانية بمهنية واحترافية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المرتبطة بالإعلام الجديد، وتوثيق الجهود الإنسانية والتنموية الريادية التي تهم العالم أجمع، من خلال تمكين الإعلاميين وصناع المحتوى والمؤثرين المهتمين بالشأن الإنساني من التعامل مع القضايا الإنسانية والمبادرات التنموية بحس عالٍ من المسؤولية، وبما ينمي لديهم مهارات صناعة محتوى إنساني قادر على نقل القضايا الإنسانية بطريقة تحترم كرامة الإنسان، وتحفز على التفاعل الإيجابي».