الامارات | «البيت الإماراتي» صورة مشرقة عن الحراك الثقافي في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب بحصاد ثقافي ثري، حيث نجح جناح «البيت الإماراتي»، الذي نظمته سفارة الإمارات في بكين، بمشاركة وزارة الثقافة، في تقديم صورة مشرقة عن الحراك الثقافي والإبداعي في الدولة، وجذب آلاف الزوار من المهتمين بالشأن الثقافي الإماراتي.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن مشاركة جناح الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، نجحت في تقديم لمحة شاملة عن الإمارات دولةً رائدةً في المجال الثقافي والمعرفي، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين.

وأشاد الحمادي بدور الجناح الإماراتي في تقديم صورة حية عن التنوع الثقافي والنهضة المعرفية التي تشهدها الدولة، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية الصينية، التي تمتد جذورها في التاريخ، وتتطور اليوم في مجالات مختلفة، ومن بينها المجال الثقافي.

وزار «جناح البيت الإماراتي» عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس دائرة الدعاية في اللجنة، لي شو لي، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

وتجول الضيف في أقسام الجناح المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الإصدارات الإماراتية المعروضة، واطلع على نماذج من المشروعات الثقافية المشتركة بين البلدين، وأشاد لي شو لي، بالتنسيق الرائع للجناح والعرض المبتكر للمحتوى.

يُذكر أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار استراتيجية الإمارات لتعزيز حضورها الثقافي العالمي، وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، خصوصاً في المجالات المعرفية والثقافية.

وجذب معرض بكين الدولي للكتاب أكثر من 1700 عارض من 80 دولة ومنطقة، وتم فيه عرض 220 ألف كتاب صيني وأجنبي، إلى جانب تنظيم أكثر من 1000 فعالية ثقافية، وزاره أكثر من 300 ألف شخص من 110 دول ومناطق.

منتدى أبوظبي للسلم

شارك منتدى أبوظبي للسلم في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، وشكلت هذه المشاركة - التي جاءت ضمن جناح «البيت الإماراتي» - محطة نوعية للمنتدى، حيث عرض أبرز مشروعاته وإصداراته الفكرية والمعرفية، التي تعكس رؤيته في ترسيخ ثقافة السلم، ونشر قيم العيش المشترك والتفاهم بين الشعوب.

وتضمن العرض مجموعة من الأعمال الأكاديمية المحكمة، وإصدارات متخصصة في دراسات السلم إلى جانب وثائق وإعلانات تُعنى بقضايا السلم، مترجمة إلى اللغات العربية والإنجليزية والصينية.

وخصص المنتدى رواقاً تفاعلياً داخل المعرض لاستقبال الزوار من الباحثين والمفكرين والمهتمين بقضايا السلم، حيث شهد الرواق مناقشات حول رؤى معاصرة لتأصيل ثقافة الحوار والتسامح.

وأبدى الزوار تفاعلاً إيجابياً مع ما قدمه المنتدى، معبّرين عن تقديرهم للمبادرات الحالية والمشروعات المستقبلية.

• 1700 عارض من 80 دولة.

• 220 ألف كتاب صيني وأجنبي.

• 1000 فعالية ثقافية احتضنها الحدث.

حسين الحمادي:

• الجناح الإماراتي قدّم صورة حية عن التنوع الثقافي والنهضة المعرفية التي تشهدها الدولة.