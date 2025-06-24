الامارات | «صوت الهمم».. رسالة إنسانية من الإمارات إلى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف قطاعات التنمية، تقترب منصة «صوت الهمم» الرقمية من تدشين انطلاقتها الرسمية خلال الربع الأخير من عام 2025، في تجربة إعلامية مبتكرة تُعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم.

ويأتي هذا المشروع المتميّز في إطار «عام المجتمع»، تحقيقاً لأهداف ورؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وريادة عالمياً، تحت مظلة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، الذي يشكل داعماً رئيساً للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.

وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة، صلاح الياسري إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع حدث إعلامي استثنائي يعكس التوجه الرقمي المتطور الذي تتبناه المنصة عبر برامجها الإذاعية والتلفزيونية، بهدف تقديم رسالة مهنية وإنسانية ترتكز على إبراز طاقات أصحاب الهمم ومواهبهم في المجالات الإعلامية والفنية.

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، غيث الهايم، أن الاستراتيجية المقبلة ترتكز على تعزيز الشراكات مع نخبة من المؤسسات والشركات الرائدة محلياً وعربياً لدعم مسيرة المنصة، حيث تم بالفعل توقيع اتفاقات تعاون مع شركتَي (S&K) و(Five Seasons) في دولة الإمارات، إضافة إلى شراكة استراتيجية مع مركز «6 أكتوبر للتنمية البشرية» في جمهورية مصر العربية، ما يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة.

وتضم منصة «صوت الهمم» نخبة من الإعلاميين والفنيين من أصحاب الهمم الإماراتيين إلى جانب طاقات عربية متميّزة، بهدف إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يحافظ على الموروث الثقافي والسنع الإماراتي، ويُعرّف العالم بوجه الإمارات الحضاري والإنساني، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر شمولية وازدهاراً.

وبهذه الخطوة تواصل دولة الإمارات دورها في تقديم نماذج ريادية تدعم أصحاب الهمم، وتعزز من مكانتهم في ميادين العمل والإبداع، تأكيداً لمبادئ التنمية المستدامة ورؤية الدولة الطموحة في بناء المستقبل.

صلاح الياسري:

«المنصة» رسالة مهنية وإنسانية ترتكز على إبراز طاقات أصحاب الهمم ومواهبهم في المجالات الإعلامية والفنية.