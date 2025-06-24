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الامارات | بجع أسود في بحيرة القدرة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بجع أسود في بحيرة القدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد البجع الأسود من الطيور الفريدة والنادرة، وها هي تسبح وتعيش بكل أمان على طول بحيرة القدرة في محمية المرموم الصحراوية بدبي، التي تحولت إلى ملاذ طبيعي لمئات الطيور المهاجرة والمقيمة، ويُعد وجود البجع الأسود في المحمية أمراً لافتاً واستثنائياً، حيث إنها بعيدة عن موطنها الأصلي.. وتشكل محمية المرموم الصحراوية 10% من مساحة دبي الإجمالية، وتُعد أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في دولة الإمارات، وتضمّ أحد أكبر قطعان المها العربية، وأكثر من 204 أنواع من الطيور المحلية، و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، وأكثر من 10 كلم من البحيرات، بما فيها بحيرات القدرة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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