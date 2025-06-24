الامارات | «قيّض متنومس».. اختتام موسم سباقات «رحلة الهجن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتم موسم سباقات «رحلة الهجن» الذي أُقيم تحت شعار «قيّض متنومس»، ونظّمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة كبيرة من جنسيات مختلفة.

وجاءت المنافسات في ثلاث فئات رئيسة، حيث تُوّجت (ويندي) من هونغ كونغ في فئة وزن الفردة، بينما حلّت البولندية (باربرة) في المركز الثاني، وجاءت البريطانية (لورا) في المركز الثالث.

أما في فئة الوزن المفتوح للسيدات، فتمكنت النمساوية (آنا لومبي) من تحقيق المركز الأول، فيما جاءت البريطانية (أليسون) في المركز الثاني، والبلجيكية (آنا هوبير) في المركز الثالث.

وتمكن الفرنسي (محمد) من حصد لقب الرجال بتحقيقه المركز الأول، أما المركز الثاني فذهب للهندي (صالح)، وجاء المصري (بهاء) في المركز الثالث، وجاء هذا السباق بمثابة محطة أخيرة لموسم سباقات رحلة الهجن للموسم الحالي.

وتَوّج الفائزين الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، بحضور مدير إدارة بطولات فزاع، راشد حارب الخاصوني، ومدير إدارة الإذاعات مدير الإعلام والاتصال المؤسسي في المركز نتالي جوزيف أواديسيان.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك: «ما شهدناه هذا العام ليس مجرد سباقات، بل هو احتفاء حيّ بتراث الإمارات، إن مشاركاتنا في مختلف مضامير الدولة كانت بمثابة شهادة على أن تراثنا لايزال نابضاً ومُلهِماً».

وأضاف: «طموحنا أن تكون هذه الماراثونات بمثابة نافذة للعالم على تراثنا، ومنصة مستدامة تستقطب المشاركين من جميع دول العالم، تحت مظلة واحدة تجمع بين الفخر بالهوية والانفتاح على الآخر».