عطور نسائية حيوية تدوم طويلاً لصيف 2025... اجعليها على قائمة خياراتك

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد الحاجة إلى عطور منعشة تضفي على أيامنا لمسة من الانتعاش والحيوية، العطور الصيفية تتميز عادة بتركيبات خفيفة ونفحات زهرية، حمضية أو فاكهية تنعش الحواس وترافقك طوال اليوم برائحة ناعمة ولكن ملفتة، سواء كنت تبحثين عن أنوثة راقية، جاذبية دافئة، أو طاقة منعشة، إليك مجموعة مختارة من أفضل العطور المنعشة لصيف 2025.

عطر Chance Eau Fraîche من شانيل Chanel

عطر Chance Eau Fraîche Eau De Toilette Spray من شانيل Chanel

عطر Chance Eau Fraîche - Eau De Toilette Spray من شانيل Chanel هو عطر زهري متلألئ يأتي في زجاجة دائرية أنيقة، إنه دفعة من الطاقة تأخذك في دوامة من السعادة والخيال، إنها تجربة عطرية استثنائية مع الحظ. يمنحك هذا العطر شعوراً بالنشاط والتفاؤل، حيث يدمج بين المكونات الزهرية المنعشة والإحساس بالحيوية الذي يعكس روح الصيف بامتياز.

عطر Signature من كلوي Chloé

عطر من Signature Eau de Parfum من كلوي Chloé

يجسد عطر من Signature - Eau de Parfum من كلوي Chloé روح المرأة بطريقة لا تقتصر على شخصية واحدة، بل تحتفي بتنوع وتعدد شخصيات نساء كلوي، عطر زهري ناعم وأنيق يستحضر عبير الورد البودري الفاخر، ويمنحك إحساساً بالرقي والراحة في آنٍ واحد، إنه ببساطة عطر لا يمكن مقاومته.

المكونات العليا تتألف من الفاوانيا الوردية، الفريزيا، والليتشي، ما يمنح العطر انتعاشاً دقيقاً ومميزاً، في قلب العطر تتفتح نغمات زهرة الماغنوليا وزنابق الوادي والورد، لتعبر عن الأنوثة في أبهى صورها، أما القاعدة العطرية فتجسد الأناقة المخملية من خلال نوتات خشب الأرز، والعنبر، والعسل.

زجاجة العطر مستوحاة من تفاصيل أزياء كلوي Chloé، حيث تعكس الزجاجة الثقيلة والمنحنية بنعومة القوة والأنوثة معاً الغطاء المطلي بالفضة المزين بعلامة Chloé وشريطاً يدوياً يضفي لمسة حميمية وأناقة فرنسية.

عطر Because It's You من أرماني بيوتي Armani Beauty

عطر Because It's You Eau De Parfum من أرماني بيوتي Armani Beauty

عطر "Because It's You" من أرماني بيوتي Armani Beauty هو عطر المرأة السعيدة، المشرقة، والجذابة، رائحته تشبه التوت الأحمر الناضج في نقائه الطبيعي وأناقة حضوره، مع لمسة ناعمة من زهر النيرولي، قلب العطر ينبض بالأنوثة والجرأة من خلال عبير الورد المطلق الفاخر، الذي يضيف طابعاً ساحراً لا يُنسى، يمتزج الفانيليا مع المسك ليكشف عن عمق حسي غني ومعقد يعبر عن الحب بكل شغفه وجرأته.

عطر Elixir des Merveilles من هيرميس Hermés

عطر Elixir des Merveilles Eau de Parfum من هيرميس Hermés سمية

عطر Elixir des Merveilles - Eau de Parfum من هيرميس Hermés هو مزيج ساحر من النفحات الفريدة واللذيذة: البرتقال المسكر يلتقي مع الباتشولي ليشكل تركيبة عطرية مثيرة وحسية. ينقلك هذا العطر من عالم المفاجآت إلى عالم السحر، ومن السحر إلى عالم الإلهام، عطر يتميز بتركيبته الخشبية الكهرمانية التي تبدأ من الطبقات العليا وتستمر في العمق، مما يجعله أقرب إلى رواية متعددة الأوجه، دون الحاجة إلى الزهور.

عطر Les Légendaires L’Instant de Guerlain من غيرلان Guerlain

عطر Les Légendaires L’Instant de Guerlain Eau de Parfum من غيرلان Guerlain

يُعد L’Instant de Guerlain جزءاً من مجموعة "العطور الأسطورية" Les Légendaires لدى دار غيرلان Guerlain، وهي مجموعة من العطور الرمزية التي تم تأليفها على مدار أكثر من قرن من الزمن على يد خمسة أجيال من العطّارين، هذه العطور الأسطورية تشكل مكتبة عطرية فريدة تسعى الدار للحفاظ عليها، عطر L’Instant de Guerlain هو لحظة مميزة حيث يمكن أن يتغير كل شيء، إنها لحظة مشاعر مكثفة بين رجل وامرأة، يحتوي العطر على عبير الياسمين السامباك، الإيلنغ إيلنغ، وزهور مشبعة بأشعة الشمس، تعززها لمسة كهرمانية دافئة ومضيئة.