الامارات | ما هي العبارة التي اتفق طيّارو العالم على قولها قبل تحطم طائراتهم ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار طيارون حول العالم كلمتين مختصرتين لتكونا وداعهم الأخير قبل تحطم طائراتهم، في اتفاق غير معلن عاد إلى الواجهة بعد كارثة الطائرة الهندية المنكوبة التي أودت بحياة أكثر من 270 شخصاً.

فمع تقدم التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الهندية بمدينة أحمد آباد، الذي وقع بعد ثوانٍ من الإقلاع، تمكنت فرق التحقيق من استخراج جهاز تسجيل الصوت داخل قمرة القيادة، حيث سُمع القبطان وهو يصرخ: "ماي داي.. لا قوة دفع، نفقد الطاقة"، قبل أن تنقطع الإشارة ويهوي الحطام فوق مبنى طبي.

غير أن اللافت لم يكن فقط مضمون الاستغاثة، بل ما أثارته من تساؤلات حول العبارات الأخيرة التي يقولها الطيارون حول العالم في اللحظات الحاسمة، لتظهر حقائق جديدة عن اتفاقات داخلية وتقاليد مهنية لا تُكتب، بل تُنقل شفهياً.

ووفقاً لما كشفه الطيار والخبير الاقتصادي ريتشارد بول، فإن عدداً من الطيارين السويسريين مثلا يلتزمون، دون إعلان رسمي، بقول عبارة واحدة عند إدراكهم أن الكارثة حتمية وهي "وداعاً للجميع".

وأكد بول، عبر منشور له على منصة "كورا"، أن هذه الجملة تعود إلى حادث شهير وقع في سبعينات القرن الماضي، حين قالها القائد السويسري كارل بيرلينغر بوضوح تام قبل انفجار طائرته ما أدى إلى مقتل كل من كان على متنها.

ووصف بول العبارة بأنها "اتفاق غير مكتوب" بين الطيارين، لكنها في نظرهم تمثل وداعاً إنسانياً ورسالة أخيرة تُقال بصوت ثابت في مواجهة الموت، لذلك تكررت في أكثر من حادث.

ويعتقد بعض الخبراء أن العبارات الأخيرة، سواء كانت نداء استغاثة تقنياً أو رسالة وجدانية، تلعب دوراً مهماً في قراءة ما يحدث في قمرة القيادة وقت الأزمة، كما تشكّل في كثير من الأحيان مفتاحاً لفهم اللحظات الأخيرة، خاصة حين تعجز الأجهزة عن توثيق التفاصيل الدقيقة.