لعلاقات العاطفية في عيون الابراج من الشغف حتى الهروب

كثيرٌ من العلاقات العاطفية تفشل أحياناً بسبب هاجس الخوف من الارتباط أو الالتزام الدائم، إلا أن هذا الخوف بشكل عام ليس أمراً سلبياً؛ لأنه يجعل الشخص متأهباً، وبالتالي يضع حساباً لسيناريوهات سيئة، قد تحصل من حيث لم يكن يتوقع.

إن المخاوف الخاصة بالعلاقات العاطفية تختلف باختلاف الأبراج وطبيعتها، بعض الأبراج تنجح في الحب وترحب به بسبب شغفها الكبير به والقبول الواضح بخوض تجربة الحياة الرومانسية، وهناك أبراج تلاحق الحب وتبحث عنه في كل مكان. وفي المقابل هناك الفئة التي تهرب من الحب كما لو كان مرضاً فتاكاً لا تريد أن تُصاب به.

في هذا المقال نرصد لكِ الأبراج والعلاقات العاطفية، منْ ينجح في الحب ومنْ يخاف منه، اكتشفي طبيعة برجك من خلالها.

أبراج تنجح في الحب

برج الثور

برج الثور لا يهرب من الحب على الإطلاق، ولكنه أحياناً يقع في حب أشخاص لا يناسبونه. الثور يحب أن يشعر بأن الآخر يحتاج إليه، ورغم أنه برج منطقي وعقلاني ولكنه حين يقع في الحب فإن المنطق والعقلانية تختفي بشكل كلي، ويقع الثور بالحب بشكل كلي؛ بحيث يتحكم قلبه في كل أقواله وأفعاله وتصرفاته. المنطق هذا لا وجود له حتى حين تكون الدلائل واضحة بأن عليه الهروب لأن الشريك لا يناسبه. وهو من الأبراج المستعدة للقيام بكل الجهود المطلوبة من أجل إنجاح العلاقة، ولكن عيبه الوحيد هو عناده الأسطوري، وذلك لأنه غالباً ما يظن أنه على حق وأن الآخر عليه أن يتأقلم مع ما يراه مناسباً. ولكن العناد هذا له جانبه الإيجابي؛ لأنه هو الذي يجعله يتمسك بالعلاقة وبالحب.

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برج السرطان

مولود برج السرطان يتمتع بحساسية عاطفية عالية، مما يجعله عاشقاً مثالياً يهتم بشريكه ويقدم له الدعم. لذا نراه لا يهرب من الحب تحت أي ظرف من الظروف إلا في حالة واحدة، وهي أن يجره إلى تحطيم قلبه. وحتى حينها سيأخذ وقته كي يتمكن من التغلب على الصدمة، ثم حين يطرق الحب بابه مجدداً سيفتح له أذرعاً مفتوحة. السرطان برج حساس ومحب، ولا يريد سوى الرومانسية والحنان والحياة الجميلة مع الشريك.

برج الحوت

برج الحوت من أكثر الأبراج رومانسية، فهو دائماً ينظر إلى العالم وكأنه رحلة من الألوان والأحلام وكل ما هو جميل ورومانسي. هو يؤمن بأن الحب يجب أن يكون صورة طبق الأصل من الحب الذي نشاهده في الأفلام. ويريد حب الفارس على حصان أبيض؛ حيث تكون النهاية سعيدة إلى الأبد. الحوت برج عاطفي للغاية، وبالتالي يحتاج إلى تكوين الروابط من أجل إنجاح العلاقة. ورغم أن المقاربة هذه من الناحية النظرية صحيحة، ولكنها على أرض الواقع تمنع الحوت من اختبار كل الفرص المتاحة له، وذلك لأنه يمضي وقته وهو ينتظر الشريك المثالي الذي يشبه إلى حد كبير بطل الرواية الرومانسي الجميل.

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دائرة الأبراج الفلكية - مصدر الصورة من freepik

أبراج تخاف من الحب

برج العذراء

برج العذراء من الأبراج التي تهرب من الحب، لا لأنها تخاف من الارتباط، ولكن لأنها تخاف من التعرض للأذى. العذراء من الأبراج السريعة العطب رغم أنها تدعي عكس ذلك، وتخفي ضعفها خلف قناع من البرودة والقساوة. ولكن البرج هذا كما هو معروف مهووس بالمثالية، وعليه هو يحاول أن يكون أفضل نسخة ممكنة عن نفسه، وبما أنه ينتقد نفسه وبشدة طوال الوقت، فهو يشعر بأنه لا يملك ما يكفي من الخصال كي يكون محبوباً أو جديراً بالاستمرار بالعلاقة. الهروب من الحب سببه خوف العذراء من تحطيم عقدة البطل الخارق التي يدعي أنه يملكها. وذلك لأن الحب بالنسبة للعذراء يعني الضعف؛ لأنه يتطلب منه الكشف عن كل ما يشعر به وما هو أسوأ الكشف عن نقاط ضعفه.

برج الدلو

برج الدلو من الأبراج الأكثر ميلاً للهروب من الحب. البرج هذا بشكل عام يهرب من أي موقف يتطلب منه الانفتاح على الآخر عاطفياً أو التعبير عن مشاعره. ورغم كونه يملك روحاً حرة وعقلاً منفتحاً، لكن قدراته في التواصل التي هي مثالية في المجالات الأخرى سيئة جداً حين يتعلق الأمر بالمشاعر. بشكل عام البرج هذا يصعب فهمه، وبالتالي هو الأكثر ميلاً للهروب من الحب، وذلك لأنه وبشكل دائم يجد نفسه في علاقة لا يتمكن الآخر من فهمه أو تقبل شخصيته الخارجة عن المألوف، وبالتالي تنتهي الحكاية بقلب محطم ومشاعر مجروحة.

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