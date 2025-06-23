الامارات | بقرار من صلاح الدين الأيوبي: منع الديوك من الصياح في لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة غير مسبوقة، أصدر رئيس بلدية "بدنايل – الكورة" في لبنان، صلاح الدين الأيوبي، قرارًا يمنع صياح الديوك وتربيتها داخل نطاق البلدة، مع إنذار للمخالفين بالعقوبة.

وأصدرت البلدية بيانًا، بررت فيه القرار بالمحافظة على راحة السكان والنظام العام، نظرًا لما تسببه الديوك من إزعاج وخرق للسكينة العامة، خصوصًا في ساعات الصباح الباكر.

وأثار قرار البلدية، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فوصف البعض قرار البلدية "بالإنجاز الكبير"، فيما علقت إحداهن متهكمة: "لكان انتو مسؤولين تأمنوا لكل بيت خمس كراتين بيض!".

فيما كتب أحدهم: "أغرب قرار سمعتو بحياتي"، وقالت أخرى: "يقطع الهبل".

واجتهد متابعو السوشيال ميديا في اختراع التعليقات الطريفة، فكتب أحدهم: "حطوا كاتم للديك... عشنا وشفنا"، ووصف آخر رئيس البلدية بالذي لن يمكنه تقديم شيء للبلدية رغم أنه استلم المسؤولية حديثًا.

فيما أخذ الموضوع عند البعض، أبعادًا سياسية، فربطوه بالانقسامات الداخلية في لبنان.

وتضمن قرار البلدية إرشادات صارمة لمربي الحيوانات الأليفة، بضرورة الحفاظ على النظافة والهدوء، ومنع الحيوانات من التجوال دون رقابة، إضافة إلى منع استخدام الدراجات النارية المزعجة أو المعدّلة، التي تُعتبر مصدرًا آخر للإزعاج في الأحياء السكنية.

وأكدت البلدية أن هذا الإعلان يُعد إنذارًا رسميًا لمدة عشرة أيام، وبعدها ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون إنذار مسبق.

وتقع بلدة "بدنايل" في قضاء الكورة، التابعة لمحافظة الشمال طرابلس، وهي منطقة ريفية، يعتبر تواجد الديوك فيها أمرًا طبيعيًا.

واستغربت التعليقات أيضًا أن يصدر قرار بمنع الديوك عن الصياح، حيث تعتبر تربية الدواجن عادة مألوفة عند معظم الناس.