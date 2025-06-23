الامارات | تعرَّف على المفاجأة .. أبل تطلق خاصية شحن جديدة في هواتف آيفون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثيرون منا مروا بذلك الموقف المزعج وهو ان تترك هاتفك على الشاحن لأكثر من ساعة، لتكتشف لاحقاً أن البطارية لا تزال شبه فارغة، فقط لأنك نسيت تشغيل المقبس الكهربائي أو لأن الشاحن لا يتصل بالشكل المناسب بالهاتف أو لأي سبب آخر، الأمر يصبح أكثر إحباطاً عندما تكون على وشك الخروج أو تعتمد على شحنة كاملة ليوم مزدحم، وفي مثل هذه الحالات، لا خيار أمامك سوى إعادة توصيل الهاتف والانتظار دون معرفة الوقت الذي سيستغرقه الشحن، وحتى مع الشواحن المحمولة، استخدام الهاتف أثناء توصيله بكابل مزعج ليس الحل المثالي.

لكن شركة أبل قدمت حلاً عملياً ضمن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، عبر ميزة جديدة تتيح لآيفون عرض تقدير زمني دقيق للمدة التي سيستغرقها شحن البطارية، سواء كان ذلك عن طريق الكابل أو الشحن اللاسلكي او الشحن المحمول، ميزة بسيطة لكنها مفيدة جداً في المواقف اليومية، وفقا لموقع SlashGear.

فبمجرد توصيل الهاتف بالشاحن، تظهر على شاشة القفل رسالة تشير إلى نسبة الشحن الحالية والوقت المتوقع للوصول إلى 80%، وذلك فوق الساعة مباشرةً بجانب مؤشر البطارية. على سبيل المثال، إذا كانت البطارية عند 22%، قد يظهر لك أن الهاتف سيصل إلى 80% خلال 44 دقيقة. التجربة العملية أثبتت دقة هذه التقديرات، حيث طابقت النتيجة التوقع تماماً.

وفي حال استخدام شاحن بطيء، تظهر عبارة "شاحن بطيء" على شاشة القفل، بينما لا تظهر هذه العبارة عند استخدام شاحن سريع.

وبمجرد بلوغ الهاتف نسبة 80% من الشحن، تختفي التقديرات من شاشة القفل، لكن يمكنك متابعة عملية الشحن بالكامل من خلال تطبيق الإعدادات عبر الذهاب إلى "الإعدادات > البطارية"، ستجد في الأعلى نسبة الشحن الحالية مع الوقت المتبقي للوصول إلى 100%، طالما أن الهاتف لا يزال موصولاً.

وترتبط هذه التقديرات بالحد الأقصى للشحن الذي تختاره من الإعدادات، وهي ميزة جديدة أُضيفت في نظام iOS 18 عبر خيار "الشحن" في صفحة البطارية، يمكن للمستخدم تحديد الحد الأقصى للشحن بين 80% و100%، بزيادات قدرها 5%، ووفقاً لما تختاره، سيعرض الهاتف التقدير الزمني حتى هذا الحد فقط. فمثلاً، إذا حدّدت 85% كحد أقصى، فلن تظهر المدة المتبقية سوى للوصول إلى تلك النسبة.

ورغم إمكانية تحديد الشحن الكامل بنسبة 100%، فإن شاشة القفل تعرض دائماً الوقت حتى 80% فقط، في حين تُظهر صفحة الإعدادات التقديرات بحسب الحد المختار.

تحسينات إضافية في إعدادات البطارية

يذكر أن هذه الميزات متاحة حالياً فقط ضمن النسخة التجريبية الخاصة بالمطورين من نظام iOS 26، فيما يُتوقع إصدار النسخة التجريبية العامة قريباً، مع طرح النسخة الرسمية للخريف المقبل.