الامارات | صورة زفاف منذ سبعين عاماً تعود بالصدفة لحفيدة العريسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

عثر أحد رواد مكتبة ميشيغان على صورة زفاف من خمسينيات القرن الماضي داخل كتاب، وتمكنت المكتبة لاحقاً من إعادة الصورة الثمينة إلى حفيدة الزوجين.

وقالت مكتبة ستيرلينغ هايتس العامة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة، المعنونة "فرانك وجوزفين روجيريلو، نانا-نونو"، عُثر عليها داخل مجلد مُهدى إلى مكتبة ستيرلينغ للكتب المستعملة. وقالت سارة روجيريلو وهي حفيدة صاحبي الصورة لقناة WXYZ-TV "إحدى صديقات طفولتي، التي لم أتحدث معها منذ سنوات، أشارت إليّ في هذا المنشور، وسألتني: مرحبًا، هل هؤلاء بعض أفراد عائلتك؟" .

وأكدت سارة أن الصورة من حفل زفاف جديها في ديترويت وأضافت: «تعرفت إلى اسم عائلتي فورًا، الصورة تعود لحفل زفاف جدّي الذي أقيم في مدينة ديترويت في 26 سبتمبر 1953.

وتوفي فرانك روجيريلو عام 2020، ثم توفيت جوزفين عام 2023. وكان الزوجان متزوجين منذ 67 عامًا، حيث أكدت سارة روجيريلو إن الصورة أصبحت الآن كنزًا عائليًا.

وأضافت : "لم أرَ أنا ووالدي هذه الصورة بالضبط من قبل. لم نكن نعرف بوجودها أصلًا. أعتقد الآن أنني سأضعها في إطار وأعرضها في مكان ما في منزلي، لأن هذه قصة رائعة وحدثٌ رائعٌ حقًا".