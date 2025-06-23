الامارات | «صيفكم ويّانا».. مسرح وفنون وعلوم وتكنولوجيا وموسيقى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة نوعية نحو توحيد الجهود التنموية خلال العطلة الصيفية، تطلق مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الدورة الأولى من فعالياتها الصيفية «صيفكم ويانا 2025»، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 31 أغسطس، بمشاركة مؤسساتها الأربع: أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، إلى جانب مراكزها التخصصية في المهارات الحياتية، والمسرح وفنون العرض، والعلوم والتكنولوجيا، والموسيقى.

وأشارت مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، جواهر بنت عبدالله القاسمي، إلى أن فعاليات «صيفكم ويانا» لهذا العام تأتي برؤية متجددة تترجم النهج الاستراتيجي الراسخ للمؤسسة في بناء الشخصية المتكاملة لأبناء إمارة الشارقة، التي تضاء بالعلم والثقافة والفنون وتعزيز الوعي، لإعداد أجيال تمتلك أدوات ومهارات المستقبل، وتتحلى بالقيم الإماراتية الأصيلة التي تؤهلها للإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة الباسمة مركزاً عالمياً للريادة والابتكار.