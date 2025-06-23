الامارات | تمثال في مصر لـ «مجدي يعقوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو، أمس، عن تدشين تمثال للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي أقيم بدار الأوبرا المصرية، أن وزارة الثقافة تفخر بإطلاق هذا المشروع، الذي يخلّد مسيرة أحد رموز العطاء الإنساني في مصر والعالم، من خلال تمثال ينفّذه النحات الدكتور عصام درويش، وأكد أن التمثال لا يمثل عملاً فنياً فحسب، بل يأتي في إطار مشروع أوسع تتبناه الوزارة لتكريم الرموز الوطنية الذين تركوا أثراً بالغاً في وجدان الشعب، وأسهموا في بناء الوطن.

وتابع هنو: «الثقافة ليست فقط إنتاجاً فنياً، بل هي أيضاً احتفاء بالقيم وتجسيد للقدوة».