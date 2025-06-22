صيحات جمالية أنيقة بلمسة أنثوية اعتمدتها كيت ميدلتون في إطلالاتها الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - في كل إطلالة لها، تؤكّد أميرة ويلز كيت ميدلتون Kate Middleton، أنها أيقونة جمالية بكل ما للكلمة من معنى. فبعيداً عن الصيحات الصاخبة والمبالغة، تختار أميرة ويلز أن تعبّر عن أنوثتها بأسلوب رصين يجمع بين البساطة الملكية والرقيّ العصري. وفي الفترة الأخيرة، لفتت الأنظار من جديد بإطلالات جمالية راقية، عكست شخصيّتها الرصينة من جهة، وحداثتها الهادئة من جهة أخرى.

على صعيد المكياج، حافظت كيت ميدلتون على هويتها الجمالية الكلاسيكية، ولكن بلمسات متجددة تتماشى مع نضجها كأميرة وامرأة معاصرة. وركّزت على إبراز إشراقة بشرتها، ما منحها توهّجاً طبيعياً دون فقدان الطابع الملكي الهادئ. أما مكياج العيون، فغالباً ما ارتكز على ظلال خفيفة مع الماسكرا، لإبراز جمال نظرتها. في المقابل، شهدت تسريحات شعرها تحوّلاً مدروساً، حيث انتقلت بسلاسة بين الخصلات المموّجة المنسدلة والكعكة الملكية الأنيقة، مروراً بتسريحات الويفي المموج بتموجات طبيعية، أضافت لمسة من العفوية إلى إطلالاتها الرسمية.

في الآتي، تسلّط "الخليج 365" الضوء على أبرز الصيحات الجمالية التي اعتمدتها كيت ميدلتون في الآونة الأخيرة، من مكياج ناعم إلى تسريحات شعر أنيقة.

كيت ميدلتون بمكياج خفيف وتسريحة منسدلة نصف مرفوعة

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بأسلوب متوازن يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية الناعمة، تألقت الأميرة كيت ميدلتون بإطلالة جمالية راقية تناسب المناسبات الرسمية. واختارت مكياجاً خفيفاً بلمسة ناعمة واحترافية في آن، حيث ارتكز على أساس خفيف عزّز من إشراقة بشرتها، من دون أن يُخفي نضارتها الطبيعية. أمّا العينان، فجاءتا بتحديد دقيق باستخدام الظلال النيود مع مسحة من البني الفاتح على الجفون، ما أضفى عمقاً ناعماً على النظرة من دون أن يطغى على الملامح. وبرز الهايلايتر الخفيف على عظمتي الخدّ ليمنح وجهها توهّجاً ناعماً. في حين اختارت أحمر شفاه وردي مُطفأ، عكس أنوثتها وحافظ على الطابع الرسمي للإطلالة.

أما تسريحة شعرها، فاختارتها منسدلة نصف مرفوعة من الخلف، وهو خيار يعكس الذوق الملكي الراقي. بدت الخصلات ناعمة، مموّجة بخفة عند الأطراف، ومزينة بشريط أسود، ما منحها حركة أنثوية راقية. التسريحة انسجمت بتناغم مع القبعة البيضاء ذات الطابع الملكي، والتي أضفت مزيداً من الفخامة على كامل الإطلالة.

كيت ميدلتون بمكياج سموكي ناعم وتسريحة الكعكة المتضفرة

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في احتفالات Trooping The Colour 2025، أطلت كيت ميدلتون بأناقة ملكية متكاملة تؤكّد من خلالها مكانتها كرمز للجمال البريطاني الكلاسيكي. واختارت مكياجاً متقناً يُبرز إشراقتها الطبيعية دون أي مبالغة. ارتكز على تظليل الجفون العلوية، بتدرجات الظلال الترابية، وتحديد العينين بالكحل البنّي الخفيف، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا، مع لمسة هايلايتر ناعم على عظام الوجنتين، ما منحها لمسة مضيئة تليق بأجواء النهار الملكي. وتألقت الشفاه بدرجات النيود الوردي التي تحاكي طبيعة إطلالتها وتُكمل تناغمها مع لون البشرة وألوان الأزياء. واعتمدت كيت تسريحة الكعكة المنخفضة بأسلوب مضفر، وهو خيار مثالي لتناسب ارتداء القبعة الكبيرة باللون الأزرق السماوي المزيّنة بزهور ناعمة.

كيت ميدلتون بمكياج عيون دافئ وتسريحة الكعكة المنخفضة

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في حفل الحديقة الملكي الذي أُقيم في قصر باكنغهام في 20 مايو 2025، أطلّت كيت ميدلتون بإطلالة مفعمة بالأناقة البريطانية الكلاسيكية. وقد أسرت الأنظار بجمالها بدءاً من المكياج المتوهّج بخفّة، وصولاً إلى تسريحة شعرها الملكية التي تناغمت مع القبعة المزينة بالزهور. جاء مكياج كيت ميدلتون مثالياً لأجواء النهار الملكي، وقد ارتكز على قاعدة ناعمة من كريم الأساس الذي منح بشرتها توحيداً طبيعياً وإشراقاً صحياً. اختارت ظلال عيون بتدرجات اللون الرمادي ونسّقت معها ماسكرا خفيفة وكحلاً أسود عند خط الرموش العلوية. أما أحمر الشفاه، فجاء "نيود طبيعي". واختارت كيت تسريحة الكعكة المنخفضة والملفوفة بإتقان من الخلف، ما أتاح المجال للقبعة المزينة بالورود الصفراء الكريمية أن تأخذ مكانها بتوازن بصري راقٍ.

كيت ميدلتون بمكياج وردي وتسريحة نصف مرفوعة

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في حفل الذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا VE Day، تألّقت كيت ميدلتون بإطلالة جمالية متكاملة تعكس أناقة ملكية هادئة، ونسّقت معها مكياجاً أنيقاً يُبرز ملامحها من دون أن يخفي نعومتها الطبيعية. استخدمت كريم أساس بلمعة خفيفة يوحّد لون البشرة ويعكس إشراقها، مع لمسات كونتور ناعمة لتحديد الوجنتين بدقّة. واختارت ظلال عيون بدرجات الوردي الدافئ، إلى جانب رسم خط أيلاينر أسود خفيف وماسكرا كثيفة عزّزت من سحر النظرة من دون مبالغة. أما الشفاه، فتميّزت بلون مشمشي مطفأ، ما منحها لمسة رومانسية تليق بالمناسبة.

واختارت تسريحة نصف مرفوعة، من خلال سحب الجزء الأمامي من الشعر إلى الوراء بثبات ورفعة خفيفة من الأعلى، بينما انسدلت الخصلات الباقية بتموّجات واسعة ناعمة على الكتفين. زُيّنت التسريحة من الخلف بفيونكة سوداء أنيقة أضفت لمسة شبابية راقية.

كيت ميدلتون بمكياج عيون سموكي مشرق وتسريحة الكعكة بأسلوب الفينتتج

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في مشهد يفيض أناقةً وأنوثةً، أطلّت كيت ميدلتون خلال مشاركتتها مراسم VE Day، الذي أُقيم في كاتدرائية Westminster Abbey، بإطلالة كلاسيكية لافتة، جمعت بين الجاذبية الراقية والأسلوب الملكي المُتقن. وقد اختارت في هذه المناسبة مكياجاً أكثر جرأة نسبياً، حيث لجأت إلى أسلوب السموكي البني المتدرج مع مزج ظلال باردة باللون البنفسجي عند الجفون المتحركة بطريقة انسيابية، ما أضفى على عينيها نظرة آسرة ومعبّرة. استخدمت كحلاً أسود ناعماً داخل خطّ الماء، إلى جانب ماسكرا مكثّفة. أما البشرة، فبدت ناعمة ومصقولة، مع لمسات هايلايتر خفيف على عظام الوجنتين. واختارت أحمر شفاه بلون وردي مطفأ. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر أنيقة ومتماسكة، جمعت فيها خصلاتها إلى الخلف في كعكة كلاسيكية منخفضة مصففة بإحكام، ما منحها حضوراً متماسكاً وراقياً. اللافت كان اعتمادها على قبعة صغيرة مائلة بتفاصيل زخرفية من الشبك والزهور السوداء، لتضفي عنصراً درامياً متناسقاً مع الطابع التاريخي للمناسبة واللوك الكامل.

كيت ميدلتون بمكياج دخاني ناعم وتسريحة بتموجات ناعمة

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في افتتاح احتفال الذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا VE Day 2025، ظهرت كيت ميدلتون خلال الموكب العسكري بإطلالة لافتة تجمع بين الأناقة الراقية والدفء الملكي. وقد اختارت الأميرة، كعادتها، مكياجاً ارتكز على بشرة موحدّة ومشرقة، وتظليل العيون بتدرجات البني الدافئ مع لمسة برونزية خفيفة على الجفن المتحرّك، ما أضفى عمقاً ناعماً على نظرتها. أما الكحل، فجاء داخلياً على خطّ الماء بلون بنّي قاتم، مع ماسكرا سوداء كثّفت الرموش طبيعياً. وأكملت الإطلالة بأحمر شفاه نيود طبيعي، انسجم تماماً مع لون بشرتها ولون زيّها البرغندي الأنيق.

واعتمدت كيت تسريحة ناعمة وبسيطة ولكن غنية بالتفاصيل، حيث تركت خصلاتها منسدلة بتموّجات خفيفة ولامعة، مع رفع جانبي ناعم من جهة واحدة، ما أتاح للقبعة البنفسجية ذات الطابع الكلاسيكي أن تبرز بتوازن وأناقة فوق رأسها.

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كيت ميدلتون بمكياج بشرة مشرق وتسريحة مموجة

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في أجواء طبيعية خلّابة، أطلّت كيت ميدلتون خلال زيارتها إلى غابة أردورا في أسكتلندا Ardura Community Forest، بإطلالة عملية وعفوية، وقد بدت بكامل أناقتها الهادئة، إذ اختارت مكياجاً ناعماً يشعّ نضارة دون أي مبالغة. ارتكز على تطبيق كريم أساس بتركيبة خفيفة للغاية يعزّز إشراقة البشرة ويمنحها مظهراً موحّداً من دون إثقالها. واكتفت بلمسة خفيفة من البلاش الوردي لإضفاء الحيوية على الخدّين. أما العيون، فجاءت بتحديد دقيق وظلال ترابية ناعمة، مع ماسكرا خفيفة لتوسيع النظرة من دون مبالغة. وأكملت الإطلالة بلمسة من أحمر الشفاه النيود الطبيعي، الذي بدا متناغماً مع إطلالتها.

واختارت كيت تسريحة طبيعية وعملية في آن، حيث تركت شعرها منسدلاً بحرية مع تموّجات خفيفة عند الأطراف، تضفي على الإطلالة حركة أنثوية ناعمة فيما أضاف الفرق الجانبي توازناً إلى ملامحها.

كيت ميدلتون بمكياج ترابي وتسريحة ناعمة منسدلة على الأكتاف

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في زيارة تميّزت بالبساطة المدروسة والذوق الرفيع، تألّقت كيت ميدلتون بإطلالة جمالية أنيقة جمعت بين الحيوية الطبيعية والدقّة في التفاصيل. فبعيداً عن المناسبات الرسمية الكبرى، اختارت أميرة ويلز هذه المرة لوكاً عملياً بمكياج ناعم، برز نضارة بشرتها بدون أن يطغى على ملامحها الطبيعية. واختارت أساساً بتغطية خفيفة إلى متوسطة، منح البشرة إشراقة صحية ووحّد لونها بشكل طبيعي، مع تظليل الجفون العلوية بتدرجات الظلال الترابية، إلى جانب رسم خط رفيع من الكحل الأسود على خط الرموش العلوية، وضربات خفيفة من الماسكرا. وبرزت وجنتيها ببلاش وردي وأحمر شفاه نيود طبيعي عكس بساطة اللوك وأناقة الأميرة المعتادة. واختارت لشعرها الطويل، تسريحة ناعمة ومنسدلة بأسلوب طبيعي مع تموّجات خفيفة عند الأطراف. الفرق الوسطي أضاف توازناً إلى شكل الوجه، فيما بدا الشعر لامعاً وصحياً.