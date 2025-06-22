ألوان مناكير صيفية تناسب البشرة السمراء.. وهذه الأخطاء تجنّبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - عند اختياركِ للون المناكير الذي ترغبين في أن يُزيّن أظافرك المقلمة والأنيقة، تكونين أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن تختاري لون المناكير الذي يجعل أظافر يديكِ مشرقة وأكثر جمالاً ولون بشرتك أفتح، وإما أن تعتمدي أحد ألوان طلاء الأظافر التي لا تليق ببشرتك ولا تتناغم معها، فتفسد إطلالتك وتخفف من وهج مظهرك. لتفادي ذلك كله؛ إذا كنتِ من صاحبات البشرة السمراء، نرصد لك من "الخليج 365" مجموعة ألوان مناكير صيفية تناسب البشرة السمراء، إضافة إلى أخطاء جمالية تفسد جمال أظافرك لتتجنّبيها.

المناكير النيود الدافئ

مناكير نيود دافئ من عرض أوف وايت Off White- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



يُعد النيود من الألوان الأساسية في عالم المناكير، لكنه قد يبدو باهتاً على البشرة السمراء إذا لم يُختَر بعناية. لصيف هذا العام، اختاري درجات النيود التي تميل إلى البيج الدافئ أو الكراميل المائل إلى الوردي؛ فهي تمنح أظافرك مظهراً أنيقاً وراقياً وتندمج بسلاسة مع لون بشرتك لتبرزها بجاذبية طبيعية.

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المناكير الأخضر الزمردي

مناكير أخضر زمردي من عرض يوهان وانغ Yuhan Wang- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



من الألوان القوية والمميزة لهذا الصيف، يضيف المناكير الأخضر الزمردي لمسة درامية فاخرة إلى الإطلالة، ويبدو رائعاً على البشرة السمراء بجميع تدرجاتها، كما أنه يتماشى مع مجوهرات الذهب، ويضفي على الأظافر طابعاً عصرياً.

المناكير الأصفر الليموني

مناكير أصفر ليموني من عرض فيليب بلاين Philipp Plein- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



رغم جرأته، فإن الأصفر الفاتح الليموني يبرز بشكل جميل على البشرة السمراء، خصوصاً في أيام البحر والعطلات الصيفية، فهو يعكس أشعة الشمس ويندمج مع السمرة بطريقة مرحة وشبابية، ما يجعله خياراً مثالياً للمناسبات غير الرسمية.

المناكير الفوشيا

مناكير فوشيا من عرض باتشيفا Batsheva- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



اللون الفوشيا بدرجاته الصاخبة؛ من أكثر الألوان التي تعزز جمال البشرة السمراء وتمنح الأظافر طابعاً أنثوياً لافتاً. يمكن استخدامه في مناسبات النهار والمساء، وهو مناسب جداً للمرأة الجريئة التي تحب أن تُظهر شخصيتها القوية من خلال التفاصيل الصغيرة.

المناكير البرتقالي المرجاني الميتاليك

مناكير برتقالي مرجاني ميتاليك من عرض ديلارا فينديكوغلو Dilara Findikoglu- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



إذا كنتِ تبحثين عن لون ينبض بالحيوية ويعكس أجواء الصيف، فإن البرتقالي المرجاني الميتاليك هو خيار مثالي. هذا اللون يضيء البشرة السمراء ويمنحها إشراقة لا مثيل لها، خاصة عند تنسيقه مع أزياء بيضاء أو بألوان الباستيل الناعمة.

المناكير الأبيض اللؤلؤي

مناكير أبيض لؤلؤي من عرض فيكتور غليمود Victor Glemaud- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©



قد تعتقد كثيرات أن المناكير الأبيض لا يليق بالبشرة السمراء، لكن العكس هو الصحيح، خصوصاً عند اختيار درجات الأبيض الكريمي أو الحليبي، فهذا اللون يعزز جمال السمرة، ويمنح الأظافر مظهراً ناعماً ونظيفاً، ويليق كثيراً بالأزياء الصيفية الملونة.

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4 أخطاء تجنّبيها عند اختيار مناكير للبشرة السمراء

اختيار ألوان باهتة جداً أو قريبة جداً من لون الجلد، مثل النيود الفاتح جداً أو الرمادي الباهت، فهي تجعل اليدين تبدوان باهتتين وغير نابضتين بالحياة. تجاهل تأثير الإضاءة الطبيعية عند تجربة اللون: فقد يبدو اللون جميلاً تحت الإضاءة الصناعية، لكنه لا يتناغم مع لون بشرتك تحت ضوء الشمس. عدم استخدام طبقة أساس شفافة: ما يؤدي إلى تصبغ الأظافر، خاصة عند استخدام الألوان الداكنة أو القوية. تطبيق اللون من دون تقليم الأظافر وتنظيف الجلد المحيط بها: مهما كان لون المناكير جذاباً، لن يظهر بأفضل حالاته إن لم تكن أظافرك مشذبة ومرتبة بعناية.

نصائح للعناية بالأظافر في الصيف

في فصل الصيف، تتعرض الأظافر لعوامل تؤثر على صحّتها ومظهرها، مثل مياه البحر، والكلور في المسابح، والتعرّض المستمر لأشعة الشمس. لذلك، لا يكفي اختيار لون المناكير المناسب، بل من الضروري اتباع روتين عناية يحافظ على أظافرك قوية ونضرة.