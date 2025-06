أفضل أنواع البودرة المضغوطة لصيف 2025.. تغطية خفيفة ومكياج ثابت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على مكياج ثابت وخفيف تحدياً حقيقياً. الرطوبة، التعرّق، وإفراز الزيوت الزائدة كلها عوامل تؤثر على ثبات المكياج ومظهره. هنا تبرز أهمية البودرة المضغوطة كمنتج أساسي لا غنى عنه. فهي تمنح البشرة تغطيةً خفيفةً أو متوسطةً، تعمل على تثبيت المكياج، تمتص الزيوت، وتمنحك لمسةً نهائيةً طبيعيةً ومطفيةً تدوم طويلاً.

في صيف 2025، ظهرت مجموعة من أنواع البودرة المضغوطة التي جمعت بين الأداء العالي والمكونات اللطيفة على البشرة. هذه البودرات لا تقتصر على تحسين المظهر الخارجي فقط، بل تعتني بالبشرة أيضاً، وتوفر نتائج مثاليةً بلمسات خفيفة غير مرئية. إليكِ أفضل الخيارات التي تستحق التجربة هذا الموسم:

بودرة مضغوطة HD Skin Powder Foundatio Matte Compact من ميك آب فوريفر Make Up For Ever

بودرة مضغوطة HD Skin Powder Foundation - Matte Compact من ميك آب فوريفر Make Up For Ever

بودرة HD Skin Powder Foundation - Matte Compact من ميك آب فوريفر Make Up For Ever تم تطويرها بالتعاون مع فناني المكياج المحترفين لتمنحك مظهراً مطفياً ناعماً للغاية من أول تمريرة، وبدون أن تترك أي أثر ظاهر على البشرة.

تجمع هذه البودرة بين التغطية العالية والخفة، حيث تصحّح وتغطي وتُخفي العيوب وتمنحك بشرةً ناعمةً غير لامعة تدوم حتى 24 ساعة. تركيبتها المبتكرة تتكون من ثلاثة أنواع من البودرات التي تعمل معاً لتوفير ثبات استثنائي، وهي مثالية للبشرة العادية، المختلطة، والدهنية. كما أنها مقاومة للماء، التعرق، والاحتكاك، ويمكن استخدامها وحدها أو فوق كريم الأساس. تتوفر بـ38 درجة لتناسب كل ألوان وأنواع البشرة.

بودرة مضغوطة Amazonian Clay Blurring Powder Foundation من تارت Tarte

بودرة مضغوطة Amazonian Clay Blurring Powder Foundation من تارت Tarte

إذا كنتِ تبحثين عن لمسة ناعمة، فإن بودرة Amazonian Clay Blurring Powder Foundation من تارت Tarte ستكون خيارك الأمثل. هذه البودرة النباتية الخالية من التلك تحتوي على مكونات مغذية مثل طين الأمازون، الذي يمتص الزيوت الزائدة، بالإضافة إلى حمض الهيالورونيك الذي يمنح ترطيباً خفيفاً يدوم طوال اليوم.

تمنحك هذه البودرة تغطيةً تدوم حتى 16 ساعة دون أن تتكتل أو تتلاشى، مع قدرة مذهلة على إخفاء الخطوط الدقيقة والعيوب. التركيبة خفيفة الوزن وتوفر لمسة نهائية ناعمة ومطفية تبدو طبيعية تماماً. إنها مثالية للمكياج اليومي خلال الأجواء الحارة.

بودرة مضغوطة Dior Forever Natural Velvet Compact Foundation من ديور بيوتي Dior Beauty

بودرة مضغوطة Dior Forever Natural Velvet Compact Foundation من ديور بيوتي Dior Beauty

تأتي بودرة Dior Forever Natural Velvet Compact Foundation من ديور بيوتي Dior Beauty في عبوة أنيقة وعملية، وهي مصممة لتوفير لمسة نهائية مخملية مطفية تدوم حتى 24 ساعة. المميز في هذه البودرة هو تركيبتها التي تحتوي على 90% من المكونات ذات الأصل الطبيعي، ما يجعلها مثاليةً للبشرة الحساسة أو لمَن يُفضلن المنتجات اللطيفة.

تسمح هذه البودرة للبشرة بالتنفس دون أن تسبب الجفاف، وتقلل من لمعان البشرة بشكل طبيعي. كما أنها تحتوي على مكونات نباتية تعزز من نعومة ونقاء البشرة مع الاستخدام المستمر. تأتي مع إسفنجة تطبيق مريحة، وعبوتها قابلة لإعادة التعبئة، ما يجعلها خياراً عملياً ومستداماً.

قد يهمك أيضاً تطبيق مكياج برونزي لصيف 2025 من وحي النجمات.. إطلالتك متوهجة كأشعة الشمس

بودرة مضغوطة Parure Gold Skin Control Matte Compact Foundation من غيرلان Guerlain

بودرة مضغوطة Parure Gold Skin Control Matte Compact Foundation من غيرلان Guerlain

بودرة Parure Gold Skin Control Matte Compact Foundation من غيرلان Guerlain هي تجسيد للفخامة والرقي، فهي تحتوي على لمسة من الذهب الخالص ومستخلصات الفاوانيا البيضاء، لتمنحك بشرةً مطفيةً ومشرقةً في الوقت ذاته. هذه البودرة تجمع بين المكياج والعناية بالبشرة، بفضل تركيبتها فائقة النعومة التي تمنح البشرة ملمساً مخملياً وتغطية تدوم طوال اليوم.

تضمن لكِ هذه البودرة ثباتاً مطولاً يصل إلى 24 ساعة من دون أي تأثير قاسٍ على البشرة. كما تعمل على تنعيم مظهر الخطوط، توحيد اللون، وزيادة إشراقة البشرة بمرور الوقت. العلبة الذهبية الفاخرة، مع الإسفنجة الفخمة والمرايا الداخلية، تجعلها مثاليةً لإعادة اللمسات أثناء النهار. والأجمل، أنها قابلة لإعادة التعبئة، مما يجعلها خياراً صديقاً للبيئة.

قد يهمك أيضاً تطبيق مكياج مقاوم للحرارة في الصيف.. أسرار الإطلالة المتألقة بخطوات بسيطة

بودرة مضغوطة Power Fabric Compact Foundation من أرماني بيوتي Armani Beauty

بودرة مضغوطة Power Fabric Compact Foundation من أرماني بيوتي Armani Beauty

تأتي مضغوطة Power Fabric Compact Foundation من أرماني بيوتي Armani Beauty بتركيبة استثنائية تتحول من بلسم إلى بودرة كريمية عند التطبيق، لتمنحك مظهراً مخملياً خالياً من اللمعان يدوم طوال اليوم. توفر تغطية كاملة تُخفي العيوب بفاعلية، وفي الوقت ذاته تبقى خفيفة ومريحة على البشرة.

بفضل مكوناتها المتقدمة، تذوب البودرة بسلاسة عند التطبيق لتترك طبقةً رقيقةً مقاومةً للماء لا تؤثر على مظهر المكياج. تعمل بودرة Power Fabric على تنعيم مظهر البشرة ومنحها إشراقةً خفيةً، وهي الخيار المثالي للنساء اللواتي يرغبن في مظهر أنيق وثابت طوال اليوم دون الحاجة لتجديد المكياج باستمرار.

في خضم حرارة الصيف، تبقى البودرة المضغوطة من أساسيات حقيبة المكياج لكل سيدة تبحث عن إطلالة ناعمة، مثالية، وخالية من اللمعان. سواء كنتِ تبحثين عن تغطية عالية، تركيبة نباتية، لمسة فاخرة، أو عملية وسهلة الحمل، ستجدين في هذه المجموعة ما يناسب ذوقك واحتياجاتك. اختاري البودرة التي تعكس أسلوبك واستمتعي بإطلالة صيفية تدوم بثقة وجمال.