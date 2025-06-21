توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في برج الثور يومي السبت والاحد الى جانب كوكب الحظ الزهرة واورانوس في موقع صديق جدا لك الكرة في ملعبك انت سيد الموقف تقرر ما تريد النجاح كله عندك ايام سريعة قدرة على الاستيعاب والتحرك ايام مهمة جدا نشيطة جدا لازم تستفيد من تاثيرات الكواكب انطلاقة قوية ينتقل القمر الى الجوزاء في مربع مع برجك في عقر دارك ومربع اخر مع المريخ في العذراء

عاطفياً: حاول ان تستغل الظروف الفلكية المنشعة عاطفيا وعائليا وان تمضي مع الشريك والاولاد اسبوعا جيدا وغنيا بأجوائه الدافئة والرومنسية عطلة صغيرة رحلة الى مكان تحبه الجبل او البحر للعازب, لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك الصادقة تجاه الحبيب