القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور الى جانب الزهرة واورانوس في اخر درجاته الحرجة في مواجهة مع بلوتون في برجك عجقة ومتطلبات لها علاقة بالعائلة مش بالضرورة تكون سلبية نوعية الوقت متقلبة خلي مزاجك رايق ينتقل القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء مثلث فلكي مع بلوتون في برجك ترتاح تتنفس تتحرك تتحرر فرحة نجاح انشراح ومزاجك رائع افراح مضاعفة من افضل ايام الاسبوع
عاطفياً: تحتاج الى الكثير من الدبلوماسية والشفافية في علاقتك مع العائلة تحت تاثيرات كوكب الزهرة من الثور المعاكس وخاصة في الامور التي تتعلق بالشريك انت صاحب الطاقة السلبية حاول ان تتنازل قليلا عن كبريائك وجرب لغة التسامح والتفاهم للعازب , خفف الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق ولا تسمح لنفسك بالجري وراء الاوهام
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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