توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية رائعة جدا جدا حظوظك من ذهب مع وجود القمر في الثور الى جانب كوكب الحظ الاصغر الزهرة واورانوس في مثلث مع كوكب المريخ في العذراء ما يجعلك الرقم الصعب في هذه المعادلة الفلكية تشعر بالتحرّر وبأن الطريق امامك مفتوحة تناقش مواضيع مهمّة وتحقّق آمالاً قديمة انت بحاجة لاي لحظة حلوة حتى تضمن اي محاولة مفيدة لصالحك

عاطفياً: لا تزال اسهمك مرتفعة عاطفيا واجتماعيا تحت تاثيرات الزهرة من الثور الترابي الصديق تقوى الروابط والعواطف يتيح أمامك فسحة كبيرة من الحريّة والاشواق والمفاجآت العاطفية السعيدة للعازب يحمل اليك هذا الاسبوع آفاقاً عاطفية جيدة واحلاما وردية دافئة قد تعرف لقاءات متعددة وتلعب الصدفة دورا في جعل قلبك يخفق من جديد