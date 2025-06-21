توقعات مولود برج "القوس" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور يومي السبت والاحد في مثلث مع المريخ في العذراء تاثيرات متقلبة تحمل مسؤوليات ومتطلبات حاول ان تنظم وترتب وتنهي اعمالك قبل وصول القمر الى الجوزاء في مربع مع برجك معاكسات كبيرة عجقة والتزامات ووجع راس وانزعاج ثقيل انتقادات ملاحظات ما تحط حالك بظروف صعبة انتبه الى كلامك ما تجرح حدا

عاطفياً: لا تزال تنعم باجواء رومنسية دافئة وعشق عائلي وحب ومحبة تحت تاثيرات كوكب الزهرة من الثور الصديق الذي يؤمن الدعم والحماية العاطفية بحيث يسمح بتعزيز علاقة مستقرّة ما يجعلك تملك الجرأة لاتّخاذ خطوات حاسمة في حياتك العائلية للعازب , اجواء رومنسية تسيطر على هذا الاسبوع ما يجعلك تتّخذ بعض الخطوات المصيرية لتحسين وضعك الشخصي