القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر الى جانب الزهرة في برج الثور يومي السبت والاحد الى جانب الزهرة واورانوس في اخر درجاته الحرجة في مواجهة مع بلوتون في الدلو ومعاكسة مع عطارد في الاسد تاثيرات تشكل جبهة رفض تاخير خيبة امل حاول ان تتمكن منعملك ولا تجعل احد يحبط عزيمتك او يشد فيك نزول ينتقل القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء تاثيرات حلوة تعطيك فرصة حتى تصلح الامور
عاطفياً: اسبوع صعب يحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى لغة الحوار مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الثور فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي للعازب تعيش اجواء متشنجة عاطفيا فلا تسمح لبعض الملل في الروتين اليومي بالتأثير على مجرى علاقتك مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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