توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور الى جانب الزهرة واورانوس في نوع من ضرورة ان تكون جاهز وحاضر لكل الامور بمعنى انو الاوراق التنقلات الامتحانات حلو الدقة والتنظيم حتى لا تقع ضحية التراكمات ايام مهمة غي سلبية كن واعي ودقق في التفاصيل ينتقل القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء في مثلث مع بلوتون في الدلو الفترة الاقوى والاوفر حظا والاجمل

عاطفياً: لا تزال تتمتع باجواء عاطفية منعشة تحت تاثيرات الزهرة من الثور وسوف تشتد الحماسة والعشق لحظة انتقال الزهرة الى الاسد الصديق يوم الجمع حاملة معها المزيد من الرومنسية والجاذبية والاجواء السعيدة والتواصل الايجابي مع الشريك والاهل والاولاد للعازب تعيش جواً رومنسياً حالماً ويزيد من جاذبيك وسحرك، في كلمة مبروك كبيرة زواج او خطوبة الف مبروك