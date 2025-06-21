توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر الى جانب الزهرة واورانوس في الثور يومي السبت والاحد في مثلث من المريخ في برجك امطلاقة ممتازة طوالع فلكيّة مناسبة تبشّرك باجواء ايجابية ومشجّعة جداً تحمل أحداثاً مميّزة تاثيرات واعدة دعم كبير في مجموعة من الايجابيات بانتظارك ينتقل القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء الى مربع مع المريخ في تاثيرات تضعك تحت الاضواء ايام تحمل تاخير عرقلة في المواعيد توتر مسؤوليات عائلية كبيرة انتبه خفف من عصبيتك وما تنزعها

عاطفياً: لا تزال الزهرة تتنقل في برج الثور الترابي الصديق ما يجعلك تهتم لتفاصيل الامور العائلية والعاطفية وتغمر الشريك والاولاد والاهل باهتمامك وكرمك وقد تفرح لزواج او خطوبة تخص أحد الاولاد او لولادة طفل. للعازب تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة جامعيّة او ثقافيّة