القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور الى جانب الزهرة واورانوس في اخر درجاته الصعبة تؤثر عليك بشكل مباشر في مربع مع بلوتون في الدلو كوكب الدمار وعنا المريخ في البيت الثاني بيت المال انتبه على اموالك اكتمل المشهد الفلكي ما يعني الحذر والانتباه انا علي ان اشرح الوضع الفلكي وانت بتقرر لازم تخبي قرشك الابيض ليومك الاسود حتى تكون بامان بكلمتين لمواليد الاسد الله يعينك وطول بالك الظروف متقلبة قليلا
عاطفياً: حاول ان تمرر هذا الاسبوع مرور الكرام بعيدا عن التوتر الالتباسات والخلافات مع وجود الزهرة في الثور المعاكس فتشعر ببعض القلق والاستياء للعازب, الظروف العاطفية صعبة ومعقدة وتحتاج الى الهدوء والمرونة، فلا تستعجل خطوة سلبية تغيّر في استقرارك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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