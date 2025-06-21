توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية ممتازة مميزة رائعة جدا مع وجود القمر الى جانب الزهرة واورانوس في برج الثور الصديق في مثلث مع المريخ في العذراء تقريبا كل الكواكب تخدم مصالحك وتحمل تنوع في المعطيات الحلوة والقدرات الكبيرة تاثيرات حلوة تتعاطف معك كل الامور مسهلة ينقل القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء تدخل في مرحلة هادئة ركود ترقب انتبه لا تخلق لنفسك المشاكل ما تحط حالك بظروف صعبة

عاطفياً: لا تزال تدعمك تاثيرات الزهرة من برج الثور الصديق فتكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف ايجابية وبنّاءة تجاه علاقتك مع الشريك والاولاد . للعازب, كما في الأعمال كذلك في حياتك الشخصية، يبتسم لك الحب فتبدأ دورة إيجابية جداً بحيث تزدهر العواطف وتقوى الروابط وتفكر بالارتباط خطوبة او زواج