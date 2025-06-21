توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في برجك يجعلك تعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار الطيبة تشجع على الجلسات الدافئة وتفتح ابواب الحوار البناء مع الشريك والاولاد للعازب تعرف فترة من التواصل بناءة مع الحبيب وقد تفاجئه بهدية او دعوة وتكون كريما معه فتغمره بالاهتمام والمحبة

عاطفياً: تنشغل كثيرا هذا الاسبوع وتتعرض لتقلبات في مزاجك مع وجود الزهرة في البيت رقم 12 بيت المطبات والعراقيل ما يجعلك ترفض الاقدام على علاقات معقدة جديدة فانت تبحث عن الاستقرار العاطفي والعائلي فتضطر الى تحمّل مزاج الشريك واحتمال التعرّض لخيبة امل. للعازب: تعيش اجواء متقلبة فيكون تفكيرك مشوش وقلبك غير مطمئن فلا تتسرّع في توجيه الملاحظات اللاذعة الى الحبيب