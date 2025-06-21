توقعات مولود برج "الثور" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر والزهرة واورانوس في برجك يومي السبت والاحد في مثلث مع المريخ في العذراء ايام مهمة تحمل تطورات جيدة تحصل في الشأن المهني والشخصي ما يجعلك تتمتع بالروح العملية وبالمنطق والمثابرة وحب السفر لاكتشاف مجالات جديدة ينتقل القمر الى الجوزاء الى البيت الثاني يساعدك حتى تتابع اعمالك بجدارة يساعد على تسوية الامور المالية والمسائل المصرفية فقط خفف من المصاريف الايضافية

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في برجك يجعلك تعيش لحظات شيقة حافلة بالاخبار الطيبة تشجع على الجلسات الدافئة وتفتح ابواب الحوار البناء مع الشريك والاولاد للعازب تعرف فترة من التواصل بناءة مع الحبيب وقد تفاجئه بهدية او دعوة وتكون كريما معه فتغمره بالاهتمام والمحبة