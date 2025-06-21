توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 21 حزيران إلى السبت 28 حزيران 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الثور يومي السبت والاحد الى جانب الزهرة في مثلث مع المريخ في العذراء انطلاقة قوية جدا ودعم وطاقة مهمة تساعدك حتى تنجح وتحقق اهدافك متحررا من القيود مواجها فرصا كبيرة جدا للتقدم في مشروع عقاري مهم او توقيع على استثمار دسم ينتقل القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء الى البيت الثالث بيت حظك

عاطفياً: تعيش اسبوعاً رومانسيّاً تحت تاثيرات كوكب الحب الزهرة من البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس والشهرة والشعبية الذي سيغمرك بالوعود والرومانسية و يؤمّن لك الرفاهية المادية والمداخيل الجديدة والنجاحات المهنية والشخصية.للعازب يفاجئك هذا الاسبوع بعلاقة جديدة هي صداقة او تعارف قد تتحول هذه العلاقة مع الوقت الى خطوبة او زواج