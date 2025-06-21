أجمل هدايا العطور من أشهر الماركات العالمية ليوم الأب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 يونيو 2025 07:42 مساءً - تعلمين جيداً أن العطر ليس فقط رائحة؛ بل هو حضورٌ وهَيبة، هوية لا تُنسى تسبق الشخص وتبقى خلفه. وعندما يحل يوم الأب، لا يكفي أن تهنئيه بكلمات رقيقة أو لمسة دافئة؛ بل تستحق تلك المناسبة شيئاً أبقى، شيئاً يعبّر عن الامتنان والعرفان. عن الامتياز بأن يكون "هو" الرجل الأول في حياة كلٍّ منا.

في عام 2025، لم تعُد هدية العطر مجرد زجاجة جميلة؛ بل أصبحت توقيعاً شخصياً يعكس ذوقكِ وفهمك العميق لشخصية مَن تهدينه. وإذا كنتِ تبحثين عن هدية تليق بمكانة الأب؛ فاختيارك يجب أن يكون فخماً، ثابتاً، وعميقاً، تماماً كالرجل الذي تُهدين إليه هذا العطر.

هنا اخترنا لكِ في «الخليج 365» مجموعة من أجمل وأفخم العطور الرجالية ليوم الأب 2025، والتي تليق بأن تُقدَّم كهدية ملكية في هذه المناسبة الراقية.

عطر Dior Sauvage Elixir من ديور Dior

عطر Dior Sauvage Elixir من ديور Dior

عطر رجولي مكثّف يجمع بين نضارة اللافندر وقوة التوابل والخشب. يتميز بثبات استثنائي، ويعَد من أقوى إصدارات Sauvage. يليق بالرجل الحاسم، الجريء، صاحب الحضور القوي.

"ديور" معروفة بثبات عطورها وأناقتها؛ خاصة مجموعة Sauvage وDior Homme.

عطر Bleu de Chanel Parfum من شانيل Chanel

عطر Bleu de Chanel Parfum من شانيل Chanel

مزيج متقَن من خشب الصندل والبخور والحمضيات، يعكس روح الرجل الأنيق العصري. تصميم الزجاجة الأسود المطفي، يُضفي طابعاً راقياً. والعطر يناسب المناسبات الرسمية واليومية على حدٍ سواء.

"شانيل" تقدّم دائماً عطوراً رجالية كلاسيكية حديثة للرجل العصري، مثل Bleu de Chanel.

عطر Aventus من كريد Creed

عطر Aventus من كريد Creed

أحد أشهر العطور الرجالية في العالم، بتركيبة فاخرة من: الأناناس، المشمش، البيرغاموت والمسك. يعكس القوة، الكاريزما، والتميُّز. خيارٌ فاخر للرجل الواثق بنفسه.

"كريد" دار بريطانية فاخرة، مشهورة بعطور راقية للرجل الأنيق مثل Aventus.

عطر Terre d’Hermès Parfum من هيرمس Hermès

عطر Terre d’Hermès Parfum من هيرمس Hermès

عطر يجمع بين عمق الأرض وشفافية الحمضيات، يمنح إحساساً بالثبات والنضج والعمق. يليق بالرجل المفكر، المتزن، الذي يرى الجمال في التفاصيل.

"هيرمس" علامة فرنسية راقية تُعرف بعطور فنية تليق بالذوق الرفيع.

عطر Oud Wood من توم فورد Tom Ford

عطر Oud Wood من توم فورد Tom Ford

عطر شرقي خشبي ناعم، بلمسة فانيليا وتوابل خفيفة، من دون أيّ صخب. يجمع بين الشرق والغرب في زجاجة أنيقة ومميزة، ويليق بالرجل الراقي الذي يقدّّر العطور النيش الهادئة.

"توم فورد" علامة فرنسية راقية تُعرف بعطور فنية تليق بالذوق الرفيع.

عطر Armani Code Parfum من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

عطر Armani Code Parfum من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

نسخة راقية من العطر الكلاسيكي الشهير، بطابع أكثر عمقاً ودقة. يقدّم مزيجاً أنيقاً من: البرغموت، التونكا، وخشب الأَرز مع لمسة جلدية ناعمة. يلائم الأب الذي يجمع بين الحكمة والجاذبية.

"جيورجيو أرماني" تقدّم عطوراً ثابتة، تجمع بين الحداثة والرقي، مثل Armani Code وAcqua di Giò.

عطر The One for Men Eau de Parfum من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

عطر The One for Men Eau de Parfum من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana

عطر دافئ بنفحات من: الزنجبيل، التبغ، والكهرمان، أنيق ورجولي بامتياز. يعكس الرقي الكلاسيكي ويليق بالرجل العاطفي والناضج.

"دولتشي آند غابانا" دار أزياء فاخرة، تتميز بإنتاج عطور ذات ثبات قوي وطابع أرستقراطي.

يمكنكِ الاطلاع أيضاً على أفخم العطور بتوقيع أشهر مصممي الأزياء العالميين: تعرّفي إليها

نصائح مهمة لاختيار العطر المناسب كهدية يوم الأب